推動台灣企業永續，樹立永續發展指標

2021年11月，COP26（第26屆聯合國氣候變遷大會）全球領袖聚首於蘇格蘭的格拉斯哥，近200位世界領導人共同協商並議定《巴黎氣候協定》的4項主要重點： ‧ 阻止地球平均升溫超過攝氏2度，最理想控制於攝氏1.5度內。‧ 以調整和適應方式（adaptation）應對氣候變遷的影響。‧ 制定計畫，應對氣候災害損失和破壞。‧ 讓富裕國家提供資金和技術，幫助貧窮和脆弱的國家應對氣候變遷。

「台灣永續能源研究基金會」15年來倡議永續精神並推動台灣企業永續獎以鼓勵臺灣官、產、學等各界為永續議題盡一份心力響應國際發展趨勢。

今年(2022)首度於8月12~14日辦理「亞太暨台灣永續行動博覽會」，期盼透過此國際盛會，分享交流SDGs、CSR及USR的績優表現及創新作為，驅動企業的創新能量和推升國際競爭力，以此呼應各界重視相關議題採取行動發揮永續影響力。

2021「TCSA台灣企業永續獎」結合亞洲規模最大永續盛事「全球企業永續論壇」，並邀請賴清德副總統親自蒞臨致詞。 圖／台灣永續能源研究基金 提供

接軌國際最新趨勢，榮耀台灣永續成果從政府到產業，各界目前正面臨到如何於2050年前達到「淨零排放」（net zero）?另一方面因Covid-19疫情的持續影響，從產業面來看不可避免地面臨不同的衝擊，因而「企業社會責任（CSR） 」、「永續投資（ESG）」等相關資訊揭露，更是從環境、社會、企業治理等觀點，評鑑是否為一家優良的永續企業。

永續基金會評選指標於今年起也採納了SASB、TCFD等國際評比標準，以期鼓勵國內報告書放眼國際水準站上世界舞台，突顯台灣的永續競爭力！

2021「GCSF全球企業永續論壇」共計34位董事長、3位副董事長、41位總經理、11位正副校長，以及31位副總經理出席盛會。 圖／台灣永續能源研究基金 提供

著眼SDGs邁向永續共榮發展截至2021年統計，台灣共計出版突破600本永續報告，各縣市也陸續出版自願檢視報告，不僅是揭露企業、政府的永續治理決心，更是突顯在永續發展上，需串連起個人至國家整體以SDGs 17項聯合國議題為方向攜手打造永續願景。

2021年「TCSA台灣企業永續獎」參獎家數除各產業領導企業、外商更有大學、醫院及政府機關等共計達329家踴躍參獎。其年度營業額總和與我國2020GDP比值約143%，占台灣上市公司市值的73%，顯見永續發展逐漸成為我國首重未來發展目標。另也可發現許多單位已採用國際前緣標準或規範(如SBTi, SROI, TCFD等)、獲邀及加入國際永續倡議(如CDP、RE100、EP100等)，表現傑出且持續推動，充分感受到企業透過各類管道與利害關係人議合，努力回應利害關係人關注之議題，並提出對應之策略與作為。無論是對股東、顧客、員工、供應商及社區團體等利害關係人的重視，各參獎單位積極提升ESG績效的重要性不言可喻。

基金會為呼應聯合國永續發展目標，透過接軌國際評選準則、考核企業永續性、全面性檢視ESG績效的評選機制，也積極擴大評審團隊審核，2021年共計邀請556位志工評審與246位知名專家學者，合計802位的龐大評審團共同参與評選，力求評選過程的客觀、公平、公正及嚴謹。

今年(2022)「TCSA台灣企業永續獎系列活動」更將獎項細分為「台灣永續投資獎」、「台灣永續行動獎」、「台灣企業永續獎」及首屆國際性獎項「亞太永續行動獎」，並結合相關論壇與活動以鼓勵各界共同響應永續議題並推動與分享永續發展，共競台灣最具指標性永續榮耀。

基金會以榮耀鼓勵各單位於永續發展目標上善盡社會責任並確立以公信力奠定永續發展基礎，激發臺灣永續發展潛力。

台灣企業永續獎詳情：https://tcsaward.org.tw/tw/main