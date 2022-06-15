三明治族最需要的九大保障 線上檢測好工具報你知

全世界籠罩在健康及國際局勢動盪不安的威脅，何時能停止這場風暴沒人知道，面對上有高堂，下有子女的三明治族群，他們的壓力、負擔與日俱增，現實的考驗，讓不少三明治族面臨蠟燭兩頭燒的窘境。

圖／橘世代製圖

根據國發會統計，截至2021年8月底，台灣扶老比高達23.37％，較10年前的14.7％高出8.67個百分點，扶老比為65歲以上的人口數，除以15～64歲的所得比值，以扶老比23.37％換算，等於快4個青壯年要扶養1位老人，若無適當紓壓、調節，恐成為潛在的「壓力鍋」。

了解三明治族的痛 幸福隨手可得不是難事

面對上一代父母退休後無經濟收入且身體機能逐漸老化的情形，三明治族群最在意的是如何讓父母樂活安養退休生活，或是因應可能發生的長照、醫療費用預作準備。對於子女，最在意的是健康醫療費用、教育基金或是出國留學基金的準備。同時，還要規劃自己與配偶的退休基金，以及因應突發事件的緊急預備金等…。

這些都點出三明治族需要及早準備和面對的問題，若能依據所處情況，動態調整保障策略，一家子的幸福才能隨之而來。

根據保誠人壽在500位三明治族受訪中發現，高達90.8%的人有財務上的壓力，其中有近一半的人擔心物價不斷上漲生活花費增加、也有超過一半的人擔心自己或家人身體出現狀況、收入中斷，可見能夠提早了解可能面對的風險，預先規劃或防範，是追尋穩定幸福的最佳保障。

面對不安定的年代，如何實現幸福夢想生活，讓幸福隨手可得呢？方法其實很簡單，預先了解風險，規劃保障，為生活快速把脈，透過保誠幸福秘境網站，就能發現三明治族的幸福之門就在不遠處。藉由網站測驗結果，可以客觀的分享解惑，讓身處於家庭、社會中間份子的三明治族，及早了解自己面臨的風險缺口，幫助三明治族重新檢視保障規劃，找到專屬的幸福方向。

透過幸福秘境重新檢視保障規劃，幫助三明治族找到幸福生活的方向。 圖／shutterstock

精準聚焦三明治族風險缺口 提供全方位的九大保障

幸福秘境網站透過生活化的設計，從三代同堂出遊去，一路探索三明治族守護家人們的心願。透過不同人生階段的描述，帶出不同的心聲、不同的需求，面對的挑戰與風險也不一樣。同時帶出各類保險迷思，回應消費者的疑慮。最後，透過兩種情境式問答的心理測驗檢視三明治族群的生涯風險與解方，掌握家庭保障的需要，包括快速了解風險、保障的關聯性，以及檢視現階段家庭面臨的突發情況，包括財務、健康風險缺口應該對應的保障規劃。

2021年推出的是【家電自由選】，幫助消費者了解自己的健康風險狀態；2022年最新推出的【房型隨心挑】，則是透過家庭的健康保障狀況，進一步為消費者提供專屬的保障規劃建議，讓不懂保險商品的民眾，也可以迅速了解。

從測驗結果客觀提供全方位家庭的保障建議，細分為九大類，包含收入補償、重疾特傷 、癌症保障、日額給付 、意外傷害、長照失智、壽險保障、實支實付、小額保障、意外傷害、重大疾病，精準對焦風險缺口，藉此讓三明治族在財務及生活上達到平衡，藉由探索保誠幸福秘境以及體驗沉浸式的情境測驗，超前部署掌握幸福，三明治族不必再擔心受怕了。

圖／橘世代製圖

保誠幸福秘境網站 方便且迅速的幫你打開幸福之門

透過網站的帶領與了解，進入網頁最下方『立即測驗』按鈕後，就開始展開一連串情境式的問答測驗，藉由題目與選項的勾選，讓測驗者梳理與了解目前生活的狀況，答案最終累積成為專屬於個人的結果，並提供容易了解的建議方向，還可以下載測驗結果報告，在掌握幸福的路徑上，幸福秘境網站無疑是一個協助的好工具。

這把幸福之鑰交到我們手中，也要三明治族願意主動來開啟，在不確定的年代，做好全面性的財務規劃，提早為生活缺口進行診斷，找出風險問題、進行全方位的專業分析和保障的方法，才能幫助更多三明治族發現破口，實現真正的幸福生活。

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