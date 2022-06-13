霹靂大師黃文擇為八音才子 身後口白聲音永留於世

「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」，躍上國際舞台的偶劇名角素還真的口白，幾乎是每個偶迷耳熟能詳的詩句，這也是黃文擇經典的配音，開啟了霹靂大戲的新紀元，黃文擇和哥哥黃強華把黃家布袋戲帶到最高峰，為台灣偶戲寫下新史頁。

霹靂國際多媒體副董事長黃文擇，20多歲出道，仍和父親一樣演野台戲起家，在1983年從野台戲轉為電視劇後，就投入霹靂影劇，30年來演活了素還真，成為繼父親黃俊雄的史艷文之後，成為台灣最具代表性的偶劇，戲迷遍布國際。

黃文擇承襲父親黃俊雄的獨特的口音技巧，不論淨末生旦丑等角色的配音，總是演得活靈活現，他認為偶戲除了偶的造型，口音才是布袋戲最具代表性的靈魂所在。

黃文擇霹靂布袋戲演了30多年，演過逾3000多個角色，口音變化莫測，從低音到高音再從武將之音變為柔女之音，轉音精準，生動如現，因而有「八音才子」的封號。

個性樂觀總是笑容迎人的黃文擇，待人親切，霹靂影劇草創之初，幾乎每天都在攝影棚度過，為了保護嗓子，老煙槍的他也戒菸多年，戲迷最愛他的聲音，「我不能把聲音搞壞了」，他生前對偶戲的投入，令人敬佩。

生前黃文擇曾說要和一代宗師的爺爺黃海岱一樣演到超過90歲，沒想到今天不幸離世，戲迷傷心，台灣痛失一位偶劇英才，各界無不惋惜萬分。 霹靂副董事長黃文擇不幸病逝。圖／聯合報系資料照片

【中央社台北13日電】

已故國寶大師黃海岱布袋戲家族第三代成員，黃俊雄次子黃文擇12日過世。黃文擇過去為超過上千布袋戲偶配音，光是「素還真」就從年輕配音到老，宛如真實人物活在觀眾心中。

「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天」，這是素還真的經典台詞，也出自黃文擇的配音，把素還真從年輕配到老，各有神采，可說是台灣聲演傳奇。過去霹靂布袋戲系列由黃文擇配音包辦所有角色，以聲線多變配音自若，外號「八音才子」，是布袋戲配音界的第一號人物。

又英雄市井，又反派，又市井小民，又丑角；或低八度的男聲，高八度的女聲，甚至飛禽走獸，黃文擇都信手拈來，連感冒都上工。他曾說他進入了每一個戲偶，就要進入戲偶被賦予的角色。戲偶彼此對話都由他一人獨任，入戲甚深，常常隨劇情配音配到泛淚，「有時候我也懷疑自己是不是精神分裂。」

黃文擇曾說戲偶沒有生命，「你給他名字，給他聲音，他就擁有了世界。」

黃文擇對於布袋戲傳承與發揚深具貢獻，他強調布袋戲是台灣文化，也是雲林縣最重要的傳統藝術之一，過去是哥哥黃強華負責劇本，他負責口白，兄弟倆與時俱進，把電影、電腦動畫等現代化科技導入這項傳統藝術，為這項傳統藝術及文化開創新視野。霹靂電視台更曾創下350多萬戶萬收視戶的紀錄，一度進軍美國迪士尼頻道，讓布袋戲躍上國際。

2010年9月底霹靂多媒體公司製片廠曾發生大火，當時任職霹靂多媒體總經理的黃文擇非常難過，他說素還真等500尊珍貴原刻版戲偶，已經找不到第二尊，這是無法估計的文化損失。

黃文擇對布袋戲偶有著深厚的感情，他曾說每尊布袋戲偶都是珍貴的家人、獨一無二的文化財。為了「安頓」這些戲偶，霹靂甚至曾經開闢空間做為戲偶「休息室」，全天候維持冷氣恆溫，要讓戲偶都維持最佳狀態。近年黃文擇也做聲演傳承，希望把單口配音技藝持續傳給年輕世代，繼續延續戲偶生命。