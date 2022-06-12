獨／請看護可望負擔變少 住院整合照護計畫下月公布

衛福部護理及健康照護司提出「住院整合照護計畫」，由醫院統籌安排照護人力，聘請護理佐理員照顧住院患者，費用由民眾及健保共同負擔。近日健保署通過，預計7、8月間公開徵求試辦醫療院所，下半年展開試辦，參與民眾住院請看護每天可獲健保支付750點， 使看護費用降低為原本的四至五成。

國內每年住院患者突破350萬人次，看護需求居高不下。民間監督健保聯盟曾推估，國內醫院每年看護聘顧費用需求高達661億元，爲有效運用住院照護人力，衛福部護理及健康照護司去年於健保會提出「全民健康保險住院整合照護試辦計畫」，計畫今年以3億元試辦。

在疫情之前，衛福部調查，住院看護費用依北中南東各區醫療院所及服務項目收費不同，約在2000至2600元，如今喊價每天五千元，甚至更高，民眾經濟負擔沉重。

衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳指出，民眾若請不到看護，家屬需輪流陪病，恐出現「一人住院、全家住院」的窘境，而同一病房中同時有2至3名病人都聘請了看護，使得看護人力未被有效運用。

蔡淑鳳說，「住院整合照護試辦計畫」為多名病人聘請一名照服員，也就是護理佐理員，依病人所需照顧項目不同，擬定每日每人看護費，大約是2000至2600元的四至五成之間，其中健保補助試辦民眾每天750點值，其餘250元為民眾自付部分負擔。

護理及健康照護司已邀集各醫療單位舉行說明會。蔡淑鳳說，相關指引已擬定完成，預計下半年公開徵求試辦醫院，目前已有許多醫院詢問。至於下半年何時公告試辦，將視新冠疫情，可能在7、8月間公告試辦計畫。

「住院整合照護試辦計畫」上路後，蔡淑鳳說，若估算急性一般病房人力成本，並加計行政成本，每床每日費用約1650元，初步估算健保支付750元，再由民眾負擔900元，約可以省下一半費用，減輕民眾財務負擔。

其次，護佐須經醫院護理人員教導、訓練，提升照護品質，由醫院護理部統籌安排照護人力，也依患者需求排定照護時間及程序，讓照護人力可以精準運用，而患者住院期間，家屬可以探病不陪病，避免出現「一人住院、全家住院」的窘境。

「現在推動此試辦計畫，機會很好，這是一個開始。」健保署長李伯璋說，疫情期間，家屬進入醫院照顧患者多有不便，下半年推動相關計畫後，可讓家屬不用煩惱陪病問題，還可以減輕經濟負擔。

健保署醫務管理組科長陳依婕說，試辦計畫日前於健保署共擬會議通過後，醫界認為試辦計畫中應規畫部分自費醫療服務項目，護理及健康照護司也擬定相關指引，最後經衛福部審議公告試辦。

民間團體認為，民眾接受醫療手術住院期間，需要全日看護在旁協助照護，但受限國內看護人數不多，且價格昂貴，時常找不到看護，但又會發生同1病房3位患者各自請了看護，等於同時間有3位看護被「綁」在1病房內，難以有效運用照護資源。據了解，若試辦計畫順利，當納入健保後，未來每個人的健保費將增加60至70元不等，以降低高額住院看護聘顧費。