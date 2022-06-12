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奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

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影／奇觀！屏東漁船這款樣貌 蘇貞昌目睹搖頭動氣

聯合報／ 記者魏斌／屏東即時報導
蘇貞昌視察時看到漁船上長出綠樹直搖頭，要求相關單位立即解決問題。記者魏斌／攝影
蘇貞昌視察時看到漁船上長出綠樹直搖頭，要求相關單位立即解決問題。記者魏斌／攝影

行政院長蘇貞昌今天到屏東視察，離開新園鄉鹽埔漁港前，看到漁港第一排停泊的漁船竟長出綠樹，忍不住動怒。蘇貞昌說，他一輩子最不願看到這個，地方爭取在漁港興建卸魚場，中央大力支持，卻有漁船占用最好的泊位，占到長出樹來，一定要想辦法解決。

東港區漁會總幹事鄭鈺宸解釋，院長所指的漁船，據了解，已停在鹽埔漁港10多年，因涉司法案件才無法進一步處置。初步清查，鹽埔漁港有10多艘漁船、東港漁港至少也有5艘漁船長期泊靠。

蘇貞昌不到2個月前才到鹽埔漁港視察，上次視察，屏東縣長潘孟安提出漁工安置中心等建設爭取中央支持。蘇貞昌當時表明，只要屏東需要他全支持，今再度視察形同管控進度，但在漁港附近聽簡報已讓蘇頗不悅。因為上次視察提出的建設案，因各種因素進度緩慢，蘇貞昌總結時指，「不要再這個說那個，那個說這個（意指相關部會與縣府），看有什麼問題一次解決」。

之後移往鹽埔卸魚場預定地，漁業署代理署長范美玲簡報時特別說明未來綠化樹種及女廁占比，但蘇貞昌追問漁船進出港動線卻無法說明，連農委會副主委陳添壽代答也無法過關，讓蘇貞昌忍不住說，「聽簡報40年，要聽實實在在的」，卸魚場蓋了漁船、貨車怎麼進出，有沒有用才是重點。

離開漁港前，蘇貞昌見到第一排泊靠的漁船上長出3棵樹，他微動怒說，漁船占據有用的空間，上面還長出樹來，以後卸魚場蓋好，其他漁船要如何進出卸魚。他看了直搖頭說，一輩子最不願看到這個，要求相關單位一定要立即解決。

蘇貞昌不到兩個月再到鹽埔漁港視察，對相關建設進度頗有不滿，要求相關部會與縣府一次解決問題。記者魏斌／攝影
蘇貞昌不到兩個月再到鹽埔漁港視察，對相關建設進度頗有不滿，要求相關部會與縣府一次解決問題。記者魏斌／攝影

蘇貞昌 屏東縣 東港

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