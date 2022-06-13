工人家庭出生企業家、險被退學的投資名家 幫弱勢孩子用教育翻轉人生！

孩子的未來，就是台灣的未來。教育扶弱，讓資源不足孩子得以脫離貧窮循環。 圖／博幼基金會提供

幫助一個孩子受教育，可以轉動整個台灣，甚至提升國內經濟發展？對博幼基金會來說，這樣的信念並非遙不可及，而是集結眾人之力，正在逐夢踏實、一步步實踐的理想。這些年來，有越來越多人投入博幼贊助者行列，透過教育扶弱，翻轉社會發展！

嘉義中心認養人劉先生指出，博幼課輔最棒的地方，在於不管學生幾年級，都會依照學生現有程度開始補強。 圖／博幼基金會提供

漸少社會的扣分 就是整體未來的加分

「教育，不是要每個孩子都成龍成鳳，如果能幫孩子減少成為社會負面的減分，就是整體和諧社會未來的加分」投資名家劉俊杰是博幼嘉義課輔中心長期認養人，當年就讀嘉中時，一度差點遭到學校退學，後來因為導師的幫忙，才沒讓人生往另一個方向走去，對於「能夠持續接受教育」特別有感觸。

劉俊杰表示，教育是翻轉人生最重要的一環，都市孩子如果學習進度沒跟上可以去補習，但偏鄉、弱勢孩子如果沒跟上進度，到下一個學年度就聽不懂，情況逐漸惡化，最後就放棄學業。他覺得，博幼的課輔制度最棒的地方是，不管學生幾年級，都會依照學生現有程度開始補強，讓孩子跟上應有的學習進度。

除了基本學力的提升外，劉俊杰從103年大力扶持博幼課輔中心以來，也關注孩子們的精神和飲食狀況，捐款買堅果增加孩子的營養補充，讓孩子們腦力發展更健康，補足家庭無法提供的照顧，更關心弱勢孩子們的德育發展。

也許孩子不能選擇出身，但只要給予平等學習機會，他們將有能力選擇自己的未來。 圖／博幼基金會提供

「窮者獨善其身，達者兼善天下。教育的底層目標，是讓你遇到不順遂、困頓時，還是可以獨善其身，做到最基本的道德、社會規範」劉俊杰認為，對社會的期許可以從兩個面向來看，一個是加分另一個是減分。對於人生我們都希望是加分，要健康又有錢，子女成龍成鳳，但真實世界並非如此，如果可以讓負面跟減分減少，也可以增加個人或整個社會的效益和正面價值。

他說明，人生的窮達無法預料，但困頓時如果能做到「獨善其身」，避免資源較少的孩子在無力改變的狀況下，成為社會的負面教材，那就達到教育的基本目的，再進一步才是「達者兼善天下」。

因此，老師們對孩子的課業輔導要盡力而為，在人品和人生上盡可能給予更多關照，讓他們感受到更多的愛，也許這樣的感動，就可以影響他們一輩子，這也是他對博幼的期許。

博幼宜蘭中心的設立，陪伴許多在地孩子，扎實建構英文等基本學科能力。 圖／博幼基金會提供

工人家庭出身 為孩子打開希望的窗

長期捐助博幼宜蘭課輔中心的卓先生，出身工人家庭，從小處在社會底層的生活圈，深刻了解沒有飯吃、沒錢交學費、除夕夜還被追債、中間處理破產清算、父親跟著抑鬱身亡的痛苦。卓先生抓緊接受教育的契機，得到翻身的機會，如今是位成功的企業家，他和妻子含飴弄孫之際，也希望幫更多孩子，成為勇敢追逐夢與付出愛的人。

卓先生表示，貧富懸殊及城鄕差距已是普世的兩大問題，博幼創辦人李家同曾說「學生能不能進台大，並不是很重要的。我們要幫助弱勢孩子，就是要使他們不能夠將來成為只能打工的人。」夫婦倆也認同博幼董事長唐傳義所說的：「孩子不能選擇出身，但只要給予平等機會，他們將有信心勇往直前。我們一定要為孩子們打開一扇希望的窗。」

「博幼的投入真的很重要！」宜蘭原本不在博幼服務的範圍內，卓先生夫婦爭取博幼在宜蘭設點，選擇從大同偏鄉原住民教育切入。11年來，看到了歷屆同學們情感的凝聚、原鄉家長和師長們的認同，一波又一波同學們的升學更讓他們看到未來。

卓先生夫婦被博幼的孩子們視為天使，給了孩子們希望；但夫婦倆反倒認為，博幼有紮實的軟硬體，不論師資培訓、課業輔導、社工服務、校外教學等都非常到位，務實不務虚，努力讓所有的學生都有基本的競爭力，博幼才是真正的天使和菩薩。

對於博幼孩子的未來，卓先生夫婦用佛朗明哥表演藝術家賀連華的話，做為送給博幼的同學們的禮物：「不要當個只會伸手要東西的人，要學會感恩，並等到有能力的那一天，換你要伸手幫助別人。你們是山𥚃的光，永遠記得要成為一個勇敢追逐夢與付出愛的人。永遠不要忘記自己來自哪裡，守著陽光，守著土地，守著風雨，不要放棄。」

孩子們一起到宜蘭農場，體驗稻米的種植，藉由多元的體驗打開視野。 圖／博幼基金會提供

提升基本學力 促進GDP成長

根據經濟合作暨發展組織OECD的計算，如果台灣所有學生在2030年都具備基本學力，國內生產毛額GDP將增加8520億美元。但台灣目前仍有多達7％的學生，在國中教育會考五科都是「待加強」狀況，國內教育資源分配不均，更可能讓貧窮世襲化，階級不再流動，阻礙社會前進。

幫助弱勢孩子補足基本學力，需要更多務實的考量，尤其疫情下各界捐款大縮水，博幼基金會也面臨預算拮据，全靠各界的愛心挹注，才能幫孩子圓繼續受教育、翻轉人生的夢想。也許改變的步伐緩慢，但博幼期待，能有更多人像劉俊杰和卓先生一樣，願意支持孩子們在困頓時「獨善其身」、在關愛裡勇往前行，成為勇敢追夢與付出愛的人。

疫情下，博幼致力於盤點弱勢孩子的軟硬體資源，並提供急難救助，力保孩子學習不中斷。 圖／博幼基金會提供

疫情爆發，許多孩子改採線上學習，但由於居家空間不足，弱勢孩子難有自主學習的空間，也仍有150位缺乏平板等遠距學習設備，更有從事零工的家長因收入大減，三餐溫飽都成了問題。望您伸出援手，讓每個偏鄉孩子不因資源不足，而與夢想愈來愈遠。

▍捐款1,000元，為1位面臨斷炊的孩子，提供1個月「蔬菜箱」或「肉品箱」▍捐款10,000元，讓沒有「平板、網路」的孩子，添購設備重新與老師連上線

疫情衝擊即時送暖，降低偏鄉學童學習落差，點我捐款支持