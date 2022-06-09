中國種子走私進口 綠委爆六大部會漏洞如入無人之境

民進黨立委林楚茵、趙天麟今舉行記者會踢爆，中國大陸業者走私種子有「四部曲」，包括宣稱採收的果實具醫療效果、假藉裝飾品之名進口種子、內包裝使用簡體字、用物流公司當寄件人掩人耳目，輕易穿透六個行政部門，違反七條現行法規，如入無人之境。

林楚茵指出，近日收到民眾檢舉，有中國大陸業者利用臉書販售黑番茄、人參果種子，該臉書銷售廣告已吸引上千人詢價，從宣傳、進口到收貨涉嫌違反「食品安全衛生管理法」、「植物防疫檢疫法」、「關稅法」、「海關緝私條例」、「商品標示法」等法規，民眾卻只要留下超商名稱、聯繫方式，便可輕易取得。

她並舉出走私「四部曲」，第一，該廣告宣稱採收後的果實具抗癌、降低前列腺及心臟疾病機率。然而，非食用種子非衛福部食安法所定義食品、農委會也沒有針對宣稱療效的相關罰則，衛福部、農委會互踢皮球，放任業者規避法規；第二，業者以「裝飾品」名義進口，消費者不用申報檢疫，規避農產品檢疫程序；第三，包裹內包裝都是簡體字，違反商品標示法規定；最後，包裹寄件人為網路上常見詐騙包裹的物流公司「銥熙無敵有限公司」，民眾就算想向關務署檢舉報關行，卻也找不到報關行名稱或報單號碼，關務署更無從判定是否為進口包裹。

趙天麟也秀出民眾與中國業者的對話紀錄，業者自信的提供千人訂購單，表示常常在進口都沒有被抓過，公然嘲諷台灣的相關執法機關。他強調，中國去年3月1日以檢疫為由，片面中斷我國農產品輸入，嚴重影響我國農產品銷售，時至今日，中國果實種子竟然大肆透過網購非法進口，未經過海關檢疫，造成台灣食安及農業危機，「相關單位一定要積極抓出這些漏洞，想辦法把傷害降到最低」。

農委會防檢局副局長鄒慧娟回應，輸入種子一定要申報檢疫，合格才能輸入，如果收到不明種子要交給農委會調查，農委會也會要求臉書上非法廣告下架。食藥署副署長林金富則表示，非食用種子不是食安法所管，若果實宣傳醫療效能，可依食安法開罰，若民眾有食安疑慮，可向食藥署檢舉。

關務署副署長蘇淑貞解釋，動植物檢疫是海關邊境查緝重點，都是100%經過海關透過X光監測，若有疑似不實申報會開箱檢查，會再加強海關人員判別影像的訓練。NCC綜規處副處長吳娟回應，該廣告已涉及違反台灣法令，主管機關可以向臉書請求協助下架廣告。