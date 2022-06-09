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臺灣蝦產業嘉年華 19日花博農民市集登場

聯合新聞網／ 台北訊

由行政院農委會漁業署指導，國立臺灣海洋大學海洋中心主辦的 「619 臺灣臺灣蝦產業嘉年華」活動，將於 111 年 6 月 18- 19 兩日，於臺北市花博農民市集舉辦。本次產業嘉年華將包含三大活動：6 月 19 日早上 9:30 開始在臺北市花博「農學講堂」所舉辦的臺灣養殖蝦類技術精進研討會；6 月 19 日中午 12:10 於花博農民市集所舉辦的「619 臺灣蝦再起飛」主題活動；以及週末兩天由各地養殖漁民現場展售的臺灣蝦拓銷活動。

臺灣每年消費蝦類高達五萬公噸，是國人最愛的水產品之一。全球養殖蝦類的總量已經超過天然捕撈的兩倍，並持續增長，已經成為總產值超過一千億美元的重要產業。過去，臺灣其實是這個龐大現代化養蝦產業的發源地。中央研究院廖一久院士在 1968 年領先世界，發展出草蝦全人工養殖的技術。使得臺灣迅速成為世界養蝦的中心，從蝦苗孵化、飼料配方到養殖技術與設備，在當時的技術都居於世界領先的地位。除了草蝦之外，臺灣的氣候與環境也非常適合白蝦、泰國蝦等蝦類的養殖，甚至發展出非常獨特的休閒釣蝦文化。因此，養蝦在臺灣過去是支撐臺灣經濟的重要產業，在現在則是深植於臺灣人心中的美味記憶。

由海洋大學所主辦的「619 臺灣蝦產業嘉年華」活動，將特別邀請到有草蝦之父美譽的中研院廖一久院士出席。619 正好是廖一久的諧音，藉由廖院士過去成功推動臺灣養蝦產業的經驗，喚起國人對於臺灣蝦的美味記憶。活動中的「臺灣養殖蝦類技術精進研討會」也將邀請了包括近期獲得世界動物健康組織 (OIE) 傑出貢獻獎，有養蝦之母美譽的成功大學羅竹芳講座教授，以及產、官、學各界專家學者共聚一堂。將針對目前氣候變遷、糧食危機、海洋生態、疾病防控、科技育種以及品質管控等世界養蝦產業面臨的重要議題，提出「6」大建議；唯「1」的目標是在全世界即將進入「水產養殖 4.0」階段時，讓臺灣蝦產業提早做好準備，再次起飛；更重要的是要讓臺灣蝦產業這次能長長久「久」。而這也本次產業嘉年華活動以「619」為主題的另一個目的，希望發揮臺灣科技島的實力，以更永續、更環保與更穩定的養殖新模式，繼續在世界養蝦產業發揮關鍵力量。

除了專家學者的討論之外，為了讓一般民眾也能實際認識美味的臺灣蝦。在 6/18-6/19 週末期間，臺北花博農民市集特別開闢臺灣養殖蝦專區。現場展售白蝦、泰國蝦以及草蝦等臺灣本地生產的優質水產品，歡迎民眾前往參觀選購。

「619 臺灣蝦產業嘉年華」的活動高潮將在6/19中午 12:10，舉辦「619 臺灣蝦再起飛」主題活動。活動將邀請知名主廚現場示範美味臺灣蝦料理。廖一久院士將帶領大家回顧臺灣養蝦的輝煌歷史，以及農委會長官介紹近年來國內產官學，一起努力復興臺灣蝦的成果。現場並有發放限量的臺灣蝦美味小點心，與現場民眾分享。

透過名人與專家的現身說法，鼓勵餐廳與民眾在多支持在地生產、低碳足跡的臺灣蝦。享受新鮮、營養、健康且美味的臺灣蝦，為即將到來的酷夏補充精力。如同日本人有夏天吃鰻魚的習慣，也期盼透過本次「619 臺灣蝦產業嘉年華」活動，帶動國人 619 吃臺灣蝦的風潮，逐漸成為臺灣人一項共同的文化與美味記憶。

花博 院士 農民 農委會

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