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越努力，越幸運！博幼幫弱勢童脫貧、考上名校

撰文／ 張錦弘

賴名浩於服裝設計領域發光發熱，如同許多博幼畢業生，將所學分享給有同樣成長境遇的孩子們。 圖／博幼基金會提供
賴名浩於服裝設計領域發光發熱，如同許多博幼畢業生，將所學分享給有同樣成長境遇的孩子們。 圖／博幼基金會提供

究竟是什麼魔法，讓來自單親、隔代教養家庭的孩子，能夠於20出頭，讓親手設計的服裝作品登上「台北時裝週」舞台？是什麼力量，讓出身藍領家庭的新住民之子，能夠實現擔任電子工程師的夢想？

人生沒有絕對的指南，是博幼基金會陪伴清寒孩子勇往直前，讓孩子們有平等的機會，打開一扇人生希望之窗。

新住民之子塗孮廷，拿博幼獎助金，高職、科大都上第一志願
家住南投埔里的塗孮廷，媽媽是來台廿幾年的越南新住民，和爸爸都是勞工階級，收入、學歷不高。從小到大的學習路上，父母雖無法提供孮廷太多協助，但從未讓他煩惱錢的問題，不讓他借學貸，以免畢業即負債。

小三升小四暑假，塗孮廷的媽媽得知博幼基金會在埔里設有課輔中心，每天接送他到博幼學習。孮廷往往在學校就寫完作業，到博幼再請老師訂正作業，有不懂的地方，老師也都把他教到會為止，一路到他國三畢業。

在各界協助下，博幼逐步完成「閱讀角落」的設立，陪伴偏鄉孩子打開視野。 圖／博幼基金會提供
在各界協助下，博幼逐步完成「閱讀角落」的設立，陪伴偏鄉孩子打開視野。 圖／博幼基金會提供

博幼各地中心的閱讀空間，有很多善心人士捐的書，喜愛閱讀的孮廷更視為寶庫，他國小就迷上金庸小說，都借回家「練功」，無形中提升文學造詣，國文成績變得很不錯。

塗孮廷很爭氣，畢業後考上中部高職第一志願台中高工，三年後又上第一志願台科大電子工程系，就讀期間都申請「博幼獎助學金」，不但減輕家裡負擔，也不用打太多工，能專心念書。去年9月，他進入夢寐以求的科技大廠上班，擔任開發新產品的電子工程師。

社工、教育雙軌並行，博幼織網路厚植孩子的社會資本
在博幼，像塗孮廷一樣力爭上游的例子，比比皆是。博幼織起社會網絡，不但幫他們改善學業，也交到很多好朋友，甚至還能學才藝、拓展視野，擺脫貧窮世襲。

社會資本論代表人物Coleman認為，個人在追求目標過程中，若有越多協助達成目標的社會網絡關係，越能成功，這即是「社會資本」。然而，弱勢群體的關係網絡不多，單憑自身資源想解決所有困境，幾乎緣木求魚。

博幼駐點偏鄉20年，致力於讓資源不足的孩子，有公平學習的機會。 圖／博幼基金會提供
博幼駐點偏鄉20年，致力於讓資源不足的孩子，有公平學習的機會。 圖／博幼基金會提供

畢竟中產階級以上的學童，可透過補習、才藝等各種資源增加升學優勢，但經濟弱勢家庭的孩子因缺乏常識與資源，較難受到良好教育，易落入世襲貧窮的惡性循環。

博幼因此以「社會支持網絡」作為課輔服務模式，不把學習低成就，單純視為學生及其家庭的個別問題，而是與周邊大小網絡連結，藉由投入社工、教育兩大專業服務，注入更多社會資本，包括結合基金會、家庭、學校、社區等。

大學巡禮開眼界，楊念平走出部落，在光電系所找到自己的天空
不僅如此，博幼還提供多元的職場探索活動，包含：職場參訪、大學科系巡禮、實作體驗等，擴展孩子的眼界。剛考上台科大光電所的楊念平，就是個很好的例子。

楊念平說，他從小在宜蘭大同鄉的原住民部落長大，養成樂觀的個性。父親在台北工作，整天忙公事，往往周五晚上才回宜蘭；母親則是教族語的老師，也常忙到晚上8、9點。基於偏鄉教育資源不多，父母便送他到博幼課輔班，放學後加強課業。

「一開始有點排斥，因為部落的孩子下課都在外面玩，只有我被關在教室裡。」楊念平坦言。不過，課輔久了，眼見學業成績進步，他才發現讀書帶來的充實與成就感，來得有趣多了。

念平國一那年，博幼宜蘭中心舉辦「大學巡禮」活動，他跟著參訪東華、台大、清大等校，從此打開視野，影響一輩子。他回憶，第一次到東華，看到歐式建築的校舍很優美，學生躺在草地、悠閒聊天，讓他心嚮往之。

每年的大學科系巡禮活動，不僅讓學生打開視野，更引領他們突破舒適圈。 圖／博幼基金會提供
每年的大學科系巡禮活動，不僅讓學生打開視野，更引領他們突破舒適圈。 圖／博幼基金會提供

偏鄉童沒買過車票！博幼督導帶領孩子跨越舒適圈
宜蘭中心督導詹珮菱說，很多部落的孩子，根本沒有自己買票、搭車出遠門的經驗。「其實，他是個連買火車票都不敢的人。」念平的媽媽私下問她怎麼辦到的？「我就操作一遍，然後進入月台，看他們買票進來啊！」可見只要給孩子機會，他們沒有想像中的脆弱。

到台大、清大參訪時，詹珮菱會引導孩子去訪問大學生，這科系念什麼？未來做什麼？不但可提前讓孩子探索性向、找出興趣，也更敢於踏出舒適圈。「想看看自己的能耐到哪裡！」念平小時候，總說要留在宜蘭念書，最後卻能在花蓮、台北完成學業，突破了生命的限制。

塗孮廷將多年累積的經驗，帶回博幼活動中，幫助學弟妹成為更好的自己。 圖／博幼基金會提供
塗孮廷將多年累積的經驗，帶回博幼活動中，幫助學弟妹成為更好的自己。 圖／博幼基金會提供

●最好的朋友都在博幼交的！畢業生回娘家服務學弟妹，更有成就感

「我現在最好的一群朋友，幾乎都是當年在博幼結交的。」塗孮廷指出，在博幼除了社工及課輔老師，還可認識小一到國三的各年級學生，互相討論功課、彼此交流資訊。

此外，畢業的博幼學長姐也常回「娘家」當課輔老師或帶活動，傳承經驗，對升學、就業提供實質建議。塗孮廷以自己為例，升上台科大電子系之後，申請博幼助學金，一年6萬元，補貼在台北的房租，按規定須到非營利組織服務300小時，他便選擇回博幼去當課輔老師。

塗孮廷說，他不只教學弟妹英文、數學，也分享過去的學習經驗，包括如何記公式、背單字等。隔年學弟妹告訴他，他教的方法讓他們數學更好、背英文更快，讓他很有成就感。

「讀書雖然不是脫貧唯一的路，卻是最簡單、最快速的方法。」但塗孮廷也提醒，重點仍要從最基本做起，真正有一個專長，像是木工、髮型設計師等，才能養活自己。

博幼與內思高工等校合作，透過車床、焊接等實作體驗，探索技職領域的興趣。 圖／博幼基金會提供
博幼與內思高工等校合作，透過車床、焊接等實作體驗，探索技職領域的興趣。 圖／博幼基金會提供

上數學課開店畫婚紗，賴名浩一頭栽進服裝設計得大獎
博幼沙鹿中心畢業生賴名浩，也是經由博幼輔導，找到自信與興趣，在服裝設計領域發光發熱。他即將從明道大學時尚造型學系畢業，去年10月參加台北時裝週的2021時裝設計新人獎，獲得「最佳商業潛力獎」及獎金3000元美金，消息傳回博幼，振奮了各地的師生，榮譽董事長李家同校長甚至幽默地問名浩，是不是可以幫他設計一套服裝。目前他正在籌設自己的工作室。

賴名浩說，他來自有四個小孩的單親家庭，父親平時在外打工，身為老大的他，主要由在沙鹿市場擺攤賣麵的祖父母照顧。阿公阿嬤書讀不多，但很重視教育，訂國語日報給他看，還讓他小三時加入博幼沙鹿中心課輔班，不但奠定英文、數學基礎，周末不定期舉辦的黏土創作等人文課程，更深深影響他的興趣發掘過程。

「邵郁婷是第一個啟蒙我走服裝設計的老師。」賴名浩回憶，郁婷是她國小數學課輔老師，有次教到一萬以上的大數字，就設計一個讓孩子能具體理解的活動，請大家到黑板畫出自己未來想開的店。

一般學生畫的是常見的水果店、糖果店、玩具店等，名浩的畫作卻很不一樣，是一間掛滿漂亮婚紗的店。邵郁婷說，她當下眼睛為之一亮，大為讚賞，認為喜歡畫畫的名浩，或許適合走服裝設計。

賴名浩所設計的黑色薄紗作品，象徵著：成長的過程都有挫折的時候，但那些荊棘都是驅使你進步的關鍵。 圖／博幼基金會提供
賴名浩所設計的黑色薄紗作品，象徵著：成長的過程都有挫折的時候，但那些荊棘都是驅使你進步的關鍵。 圖／博幼基金會提供

在名浩升國中後，邵郁婷成為他的學習輔導員，名浩原本就讀國中餐飲技藝班，盼能以「技優」方式保送公立高職，將來繼承祖父母的餐飲業，但沒上。郁婷就建議他，不如改念自己更有興趣的服裝設計，最後他錄取僑泰高中服裝設計科，在學期間申請博幼獎助學金，並積極參與各項比賽、考取服裝乙級證照，更憑藉全國技藝競賽選手的資格錄取明道大學，獲學雜費減免優待，也減輕家中經濟重擔。

「越努力的人，就會越幸運！」名浩曾如此告訴郁婷。他勉勵所有家境不好的孩子，切勿妄自菲薄，只要找到自己想做的事，全力以赴，幸運之神就會跟著你。

疫情期間，博幼畢業生紛紛回來支援「線上教學」工作，成為重要生力軍。然而，自今年五月起，有更多的偏鄉孩子因陸續染疫，改採線上學習，博幼除致力於盤點軟硬體的學習需求，也為陷入困頓的家庭提供食物箱和急難救助金。疫情肆虐，孩子們急需您的支持，邀您助他們度過難關。

▍捐款1,000元，為1位面臨斷炊的孩子，提供1個月「蔬菜箱」或「肉品箱」
▍捐款10,000元，讓沒有「平板、網路」的孩子，添購設備重新與老師連上線

疫情衝擊及時送暖，降低偏鄉學童學習落差，點我捐款支持

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