永續學新突破！冠德x臺大管理學院攜手催生ESG未來教室

傳統黑板變成互動白板、智慧e化設備支持遠距上課趨勢……，想到「未來教室」，除了數位科技，你還會想到什麼?

從永續學出發，冠德建設把「低碳、永續、健康」置入「臺大未來教室3.0」，讓「冠德 x 小智 ESG未來教室」（以下稱ESG未來教室）成為綠色校園示範場，同時也是孕育未來永續人才的加速器!

ESG未來教室 科技+永續培育ESG人才

近年來，臺灣大學管理學院因應教育趨勢改變、設備科技化等需求，著手建置「未來教室」，為更提升未來性，進而與先前曾共同設置冠德講堂的冠德企業集團合作。幾經討論後，冠德擴大詮釋，除了數位科技升級，還要把低碳永續、健康生活這樣的概念帶進教室中，與擅長應用回收材料於建築設計的「小智研發」合作，打造一間刷新眼界、科技與永續融合的「ESG未來教室」。

▲冠德建設與小智研發攜手，將數位科技結合低碳永續，打造「ESG未來教室」。 圖／倡議家 提供

21天開創一間用「寶特瓶、瓶蓋、手機面板」打造的教室

「ESG未來教室」運用「環境永續」、「循環經濟」、「低碳設計」、「數位智慧」、「健康生活」5大核心價值，90%建材使用就地取材的在地回收材料，如：寶特瓶、瓶蓋、手機面板等，並滿足永續建築空間的需求。

此外，「ESG未來教室」更採用乾式施工法減少水泥的用量，並以影響環境最小的方式，在短短21天內完工，減少碳排放量高達3,933公斤，也相當於減少砍伐107棵樹。

除了在建材、工法上講求永續，「ESG未來教室」功能也因應後疫情時代昇華：數位設備升級，可適用於遠距教學，同時牆面、桌面及數位設備皆可使用於討論書寫、紀錄，重複使用，大量減少用紙。隨著對於抗菌需求的提高，教室牆面採用醫院使用的鋁模組牆板，上面有一層抗菌塗料，另外搭配牆面上的紫消燈，到半夜預設好的時間會定時開啟，更增強抗菌效果。

同時，模組化牆板有快拆功能，方便電線維修，並可重複使用，減少大量浪費。有鑑於上課方式會搭配大量投影，天花板的燈光採用間接照明格外柔和，避免反光，並裝載吸音設計，讓內部回音降到最低，讓學生走進「ESG未來教室」的那一刻，如同走入永續生態系。

▲「臺大ESG未來教室」的建材、工法講求永續。左－鋁模組牆板具快拆且能重複使用；中－部分建材採消費性廢棄物製成纖維再結合麻纖，吸音又防霉；右－置物籃以回收消費性廢棄物熱熔壓製而成。 圖／倡議家 提供

啟動新的循環經濟模式 培育年輕世代永續人才

臺大管理學院院長胡星陽認為，年輕世代對永續的關心程度是最高的，「未來教室」不僅透過電子化設備輔助學生彼此交流討論更順暢，導入ESG還能刺激學生發想並付諸實踐，這樣培育人才的過程比傳統教室單向聽講更實際，由此可見，「產學合作可以創造無限可能！」

▲臺大管理學院院長胡星陽認為「未來教室」導入ESG能夠刺激學生發想。 圖／倡議家 提供

而負責設計、打造未來教室的小智研發執行長黃謙智表示，「ESG不是行銷語彙，而是一種產業變革系統，是新的循環經濟模式，需要與產業連結才能加速落實。」

▲小智研發執行長黃謙智期待學子可以在此完整體驗ESG，發展出新的循環經濟模式。 圖／倡議家 提供

永續生活方式VS循環商業模式

「ESG未來教室」是教室，也是一座學習燈塔，更是一位常駐老師。面對全球永續浪潮，企業實踐ESG不只是單純的減碳或支持公益，還必須發展出一套循環經濟商業系統，才能做得長久。

冠德建設副總經理張勝安表示，「從『ESG未來教室』中可以看到，每一個循環材料都是一種商業模式，期盼這間教室能激發學生思考未來的循環經濟發展，應用在不同產業甚至跨產業的結合，帶動更多夥伴一起來實踐永續。」

▲冠德建設副總經理張勝安期盼透過「ESG未來教室」催生循環經濟新模式，帶動產業一起實踐永續。 圖／倡議家 提供

冠德ESG策略藍圖：永續學新突破，從「心」開始

從家園到校園，進而影響城市與社會，冠德的永續策略藍圖早已行之有年，除了透過「未來教室」勾勒出永續精神，冠德更回應聯合國17項SDGs指標，朝向「智慧家園」、「綠色城市」、「幸福社會」三大構面發展。

▲冠德大樓大廳設置微型圖書館，傳遞對應聯合國SDGs的永續價值。 圖／倡議家 提供

在核心本業上，積極投入建案採用綠建築設計，並結合創新科技、智能數位打造綠色家園，社區也設置有「冠德遠見社區圖書館」，傳遞綠色知識。冠德更首創業界先河，建立「KINDOM 363」共享空間舉辦閱讀活動，於個案開工前執行綠美化、舉辦「再生．循環」主題市集，喚起民眾永續生活的意識。

此外，冠德也將綠色減碳落實於職場當中，在辦公室及個案接待中心現場使用公平貿易咖啡，並於總部1樓大廳打造魚菜共生水池區和傳遞永續精神的微型圖書館，並積極推動節能減碳，期盼能讓每個生活、工作場域都成為大眾的「ESG未來永續教室」，把永續的種子撒在每個人的心田，跨越產業和世代，攜手孕育永續未來的美好果實。