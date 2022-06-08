掛羊頭賣狗肉？體驗農事掩護移工打工 陳吉仲：大誤解

農委會發函給各地農會，請農民多辦休閒性農事，讓移工也可參加體驗台灣農事活動，被人認為是由農事體驗來掩護移工從事農務打工，變相解決農村缺工問題，農委會主委陳吉仲今天南下雲林受訪時強調，這是很大誤解，農委會已與勞動部討論過才做的，不涉雇主也不違反相關規定。

國內農村缺工問題存在已久，農委會最近發函給各地農會，請宣導農民多辦休閒性農事活動，好讓移工也在假日可參加農事體驗，了解國內農業。這項公文被認為農委會是為解決農村缺工來解套，變相鼓勵移工有「打工」機會。

農委會主委陳吉仲今天南下雲林斗南鎮農會，參加一場稻作保險說明會時，被問到體驗休閒農事是不是藉以變相鼓勵移工打工機會，這樣違不違反相關規定？

陳吉仲直言「這是很大的誤解！」，他說，不只是所有台灣人或是外籍移工、新住民本來就可以來體驗各式各樣的食農教育或農事體驗，只要不牽涉到雇主的行為，歡迎包括移工在內的人都來參與，讓移工也可以了解台灣業之美及台灣農業生產的樣態，所以只要沒雇主關係就沒有違反相關規定。

陳吉仲再三強調，這是與勞動部討論過才一起發函給農會，讓農民知道有這樣的事。被問到這是否會牽涉到非法移工，借機進入農業工作市場？陳吉仲說，這是兩碼事，體驗農事主要針對合法的移工，利用假日想去鄉下走走，或想參加農事生產的各種活動，這都是食農教育的一環，這並不會違反相關規定的。

陳吉仲強調，農委會就怕有這樣的灰色地帶，所以才行文給各農會，未來就可由農委會具體來負責，所以外界不要作過度解讀，這和逃跑移工完全不同，是符合相關規範的。