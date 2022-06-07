國定古蹟台南火車站修復被修壞 專家：監督沒發揮

台南古蹟眾多，相關人員聽聞國定古蹟台南火車站修復被修壞都覺得不可思議，擔任文資局古蹟審議委員之一的成大建築系退休教授、建築界大老傅朝卿表示，過去從來沒有發生過類似的情況，古蹟修復的監督單位是文資局，但顯然沒有發揮功能，讓修錯的情況一直錯下去，發現時問題已很大，目前「不知道要如何善後」，文資局古蹟聚落組組長張祐創則表示，事發後文資局也有進行內部檢討，未來會加強督導的部分，早點發現問題以免古蹟受損。

傅朝卿表示，台南火車站到底哪個部份被修壞、修錯，因涉及違反文資法，有相關刑責，細節不能說太多，只能說「問題很大」，光是車站裡裡外外許多重要的磁磚都被敲除，就讓他覺得不可思議，古蹟修復最重要的是一切都要經過文資局組成學者專家文蹟審議委員會審查，但這個案子裡卻有很多未審查就自行施工的情況，「這在過去是沒看過的」。

傅朝卿建議，文資處應該盡快找法律專家組成法律委員會來認定全案違法之處，做後續的處理，但因為很多古蹟已被破壞、丟棄，後續到底要如何善後，「你問我、我實在也不知道」。

傅朝卿認為，文資法對於古蹟修復有詳細的規定，實施多年並沒有發生大問題，但如今卻有台南火車站的狀況，照理來說，國定古蹟的主管機關是文化部文資局，文資局有責任監督台鐵修復，但顯然監督的功能並沒有發揮。