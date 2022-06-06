客家終身貢獻獎得主楊貴運辭世 享壽98歲

客家委員會今天晚間表示，2021年客家終身貢獻獎得主楊貴運辭世，享壽98歲，客委會將頒贈旌揚狀。楊貴運1970年於美國創立台灣客家會，可是海外首個以台灣為主體的客家社團。

客委會發布新聞稿表示，楊貴運於美國時間5月31日辭世，客委會主委楊長鎮聞訊後表達深切哀思與敬意，客委會也將頒贈旌揚狀，感謝其一生為客家的無私奉獻。

楊貴運為桃園中壢客家人，長年研究生物、保健等領域，年少時跨海求學，人在海外卻時時刻刻心繫客家，1970年於美國創立台灣客家會，可說是海外首個以台灣為主體的客家社團，其後於1988年在加州創立全美台灣客家會，1997年在德州創立世界台灣客家聯合會。

楊貴運畢業後有感於異鄉遊子，離家打拚大不易，他總樂於提攜後進，讓後生在異鄉也能時時感受到無限溫暖，近百歲從人生舞台謝幕，留給世人崇高尊敬與懷念。

客委會表示，楊貴運除團結海內外客家鄉親外，他在擔任國策顧問期間積極爭取不分區立委客家名額及客語訂為「台灣四大官方語言」之一，對於推動以台灣為中心的世界客家組織不遺餘力，效益宏大，為海內外客家所景仰，獲2021年客家終身貢獻獎。