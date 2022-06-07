六縣市首長奪五星殊榮 遠見設獎28年推動社會進步

今年三月，聯合國發佈《2022年全球幸福報告》顯示，台灣的幸福指數位居東亞國家第一，勝過日本、新加坡、韓國等等亞洲經濟強國。幸福指數根據人均GDP、社會支持、健康平均壽命、個人自由程度、慷慨程度、貪腐程度等指標衡量，數據說明台灣人是幸福的，同時也顯示「政府」各項決策與治理，對人民來說十分重要。

現今社會存在許多重要議題，像是兩年前讓世界各國措手不及的疫情、需要長遠面對的永續行動…等，在在考驗政府的應變能力，每一個能解決問題的政策都至關重要。然而，今年持續延燒的疫情，再加上原本就待解決的問題，對全台各縣市首長來說並不輕鬆，尤其六都首長備受人民用更高標準去檢視。

《遠見》從1995年起，每年進行「縣市長施政滿意度調查」，評分項目有民眾對縣市長的施政滿意度、對施政表現評分，以及教育、環保、警政治安、道路與交通、消防與公共安全、醫療衛生、觀光休閒及經濟與就業等八大面向，具有相當公信力。

在動盪的時空背景下，《遠見》2022年五星縣市長榜單出現了變化，今年六都之中只有新北市長侯友宜獲選，其他五位當選人分別是嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、屏東縣長潘孟安、花蓮縣長徐榛蔚、連江縣長劉增應。《遠見》特在本月6日舉辦頒獎典禮，鼓勵這幾位優秀的市長。

（左起）《遠見》發行人王力行、連江縣長劉增應、花蓮縣長徐榛蔚、新北市長侯友宜、屏東縣長潘孟安、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、《遠見》創辦人高希均。 攝影/吳欣穎

優秀城市治理應被看見 偏鄉縣市頻奪亮眼成績

遠見．天下文化事業群創辦人高希均分享，民主政治裡，地方政府對人民的影響力遠大過中央政府，做得好不好民眾立刻有感。《遠見》從28年前就以科學、客觀的方式替各縣市把脈，起初設立獎項，就是希望能夠促進社會「進步」、讓台灣能夠站在國際舞台，被世界看見。

《遠見》總編輯李建興説，五星縣市長獎是為了讓非直轄市的縣市被看見，優秀的地方治理應當全民知曉。在既定的思維裡，六都資源最多，奪得獎項理所應當，然而，近年的調查卻反轉刻板印象，像是屏東縣長潘孟安與連江縣長劉增應，分別四度與七度拿到五星縣市長獎，被定調為偏鄉的縣市，頻頻展現出亮眼的成績。

六都僅有新北獲獎 嘉義縣市長獲民眾好評 成黑馬入榜

調查結果顯示，新北市長侯友宜是全台負評最低的市長。他認為新北市是台灣縮影，期待能讓新北市成為大台北市的中心。「共好，才有更好。」侯友宜說，未來將持續與各縣市合作，創造國家光明未來。

八大面向平均滿意度全台第一的嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣人口老化嚴重又貧窮，如今得到獎項對嘉義縣而言，相當療癒；翁章梁特別感動得到八大面向第一，他認為是團隊多年累積努力的結果。「勇敢轉型、創新嘉義」翁章梁帶著團隊實踐自己當選前喊出的口號。

環保醫療衛生全台第一的嘉義市長黃敏惠，克服嘉義市受限全台灣本島面積最小、人口最少等條件，「嘉義市不願被邊緣，所以只能不斷超越。」黃敏惠與市民攜手，成功翻轉逆境。

滿意度全台第一的屏東縣長潘孟安認為，當首長「初衷」很重要，他感謝《遠見》設立獎項，是鞭策政府的力量。「屏東三面環海，沒有退步的空間。」潘孟安執政八年不斷向前衝，他用幽默的方式替地方的進步下最佳註解。

觀光滿意度全台第一的花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣是全台面積最大、南北縱身最長的縣，坐擁豐富的自然景觀，曾吸引大量觀光人潮。這幾年雖受疫情影響，但運用科技、找到良策，讓花蓮依然能維持良好的產業發展。

七次連霸五星縣長的連江縣長劉增應，政績有目共睹，他認為馬祖是一個具有發展觀光能量的地方，這兩年碰到疫情施政困難，像是在推動「馬祖國際藝術島」有諸多難處，但今年依然克服障礙讓活動順利舉辦。他期待提升當地內涵與品質，讓馬祖更有魅力。

靠科技加持 三位縣市長獲進步獎

鼓勵未入榜縣市長勇於超越自我，《遠見》亦設立「最佳進步獎」，今年分別由新竹縣長楊文科、高雄市長陳其邁、金門縣長楊鎮浯，三位縣市長奪得。對於得獎，楊文科感到非常開心，他認為調查結果代表政府團隊的施政方向正確，他將持續以「未來榮景打拼」的目標向下紮根，且無論老、中、青、幼，都要得到良好照顧。

高雄市長陳其邁上任後，力拼改變高雄老又窮的現況，推動工業城市轉型、爭取台積電進駐等等積極政策、改變民眾觀感，讓陳其邁的施政分數較去年大增5.3分，上升到73分的成績。

金門縣長楊鎮浯說，這兩年因疫情特別不容易，但金門在「醫療衛生」、「經濟就業成長」兩項有極好的表現，尤其後者上升了12％，對離島實屬難得。民眾對市長執政滿意度也從47％增長到70％滿意度。「永續金門奠定於有序」楊鎮浯期許自己與團隊一步一腳印繼續進步。