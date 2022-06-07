從拿鍋鏟到拿粉筆 社區媽媽變老師，陪部落孩子學習長大

不論遙遠的山間，還是臨海的村落，博幼長期培訓社區媽媽為素人老師，為缺乏陪伴的孩子帶來適時引導與支持。 圖／博幼基金會提供

「老師，這個英文單字怎麼唸？」博幼基金會新竹縣尖石課輔教室內，專職英文老師田淑玲忙著為學生解惑，陪伴無數部落學生挺過坎坷學習路，她的6名兒女也在「媽媽老師」教導下，幾乎都大學畢業。單親弱勢的她，靠著博幼翻轉自己的人生，也翻轉了部落孩子的命運。

對許多偏鄉弱勢孩子來說，追求教育就如同在殘酷天堂路上匍匐前進，只留下滿身「有心無力」的血痕。為改善偏鄉家庭結構失衡、老師流動率難題，博幼基金會積極投入社區課師培訓，部落媽媽變老師，孩子學習路上能有長期穩定陪伴、引導學習的「重要大人」，更成為地方教育的永續力量。

重要大人缺席 重創孩子教育成就根據中研院「台灣青少年成長歷程」計畫發現，「非雙親」結構的家庭，子女的學歷為專科以下比例為31.76%，高於雙親家庭之19.33%。弱勢家庭常伴有家庭結構功能不全問題，有許多是單親、隔代教養家庭，孩子於求學成長階段，身邊缺乏穩定陪伴、引導學習的大人，導致未來教育成就受限。

為增加部落社區課輔教學人力，博幼2008年開始在南投縣信義鄉培訓在地部落課輔老師，2009年全面在各課輔中心，進行在地村落課輔老師的培訓課程，讓受訓居民有能力教國小英、數、閱讀科目，更擴及班級經營、活動帶領能力、同理心訓練等，素人老師們有穩定收入，更能穩定陪伴部落孩子。

田淑玲老師指出，部落孩子完成高中職的比例穩定成長，6年來已從四成七提升到七成一。 圖／博幼基金會提供

素人老師 翻轉偏鄉教育新竹縣尖石鄉前山課輔中心專職英文教師田淑玲，就是自助助人的成功案例之一。

田淑玲19歲那一年，五專只剩半學期就要畢業，她卻因為懷孕輟學，沒能完成學業一直是她人生最大的遺憾。她的丈夫也是高職肄業，因為沒有學歷只好每天工作16到18個小時最後罹癌過世。丈夫病逝前，最放不下她和6個孩子，叮囑「不管多苦，都要讓孩子繼續念書！」但身為單親媽媽，要獨力養大6個孩子何其困難，遑論是接受良好教育？還好，博幼伸出了援手。

「我沒有學歷，可以做課輔老師嗎？」田淑玲接受測驗時，英文文法一團亂、數學僅有小三程度，曾被孩子取笑不知道orange除了代表柳橙，更有橘色的意思，她發憤讀字典，了解課本以外其他的意思，成為孩子心中最可靠的英文老師。

田淑玲的6個孩子都以母親為榮「我覺得媽媽很厲害，不能輸給媽媽！」在博幼課輔的幫助下，幾乎都有大學學歷。她觀察到，在博幼課輔進駐後，部落孩子完成高中學歷的比例，「近6年也從四成七提升到七成一！」從前，部落孩子能用各種方式升上高中職，然進入高中職後，卻往往因程度落差太大，最後多數輟學返回部落。

田淑玲（右3）感性說到，我是媽媽，也是老師，就算受了傷，也不會放下這些孩子。 圖／博幼基金會提供

今年46歲的田淑玲，已經任教15年，過程中不是沒有想過放棄「說不累是假的，尤其把每個課輔孩子都當成親生孩子一樣，會完全付出，會期待孩子會因為我的付出而改變，如果孩子沒改變會很受傷。」

為什麼願意堅持下去？田淑玲笑了「母親怎麼會放得下孩子呢？」不論是國小或國中孩子、夥伴，博幼就是一個家人、一個大家庭，就算有再多爭執，還是會回來家庭裡，「我是媽媽，也是老師，就算受了傷，也不會放下這些孩子。」

田淑玲分享，過去部落孩子一放學就去河邊游泳、採果實玩耍，加上家長常常不在家，或是打零工的父母臨時接到工作，前赴另一座山，半個月才回來一次，孩子返家後，幾乎就是沒人管的狀態。甚至有孩子玩累了，就直接睡在涵洞，晚上也沒有回家睡覺，孩子的阿嬤急得如熱鍋上的螞蟻。

這些孩子身旁沒有家長陪伴，根本不可能花一小時去寫作業複習功課。更常見的情況是，家裡根本沒有書桌，只能用客廳裡吃飯的桌子寫作業。所幸，現在孩子可以每天放學後到博幼教室，那裡有課輔媽媽的陪伴關懷，不會的課業有人教導，補充家庭所欠缺的功能，讓孩子可以好好念書、安心學習。

「媽咪老師」、「淑玲老師」、「超級媽咪」溫暖的呼喚此起彼落著，很多學生都叫田淑玲「媽咪」，就算離開課堂了，也會熱情分享自己正在做的工作、生活遇到的人際關係問題。這是除了師生情以外，更多的親情羈絆。

來自單親家庭的徐郁琇深信，唯有把自己提升起來，才能帶著部落的孩子一起成長、翻轉人生。 圖／博幼基金會提供

博幼尖石前山中心課輔老師徐郁琇，今年才35歲，是3個孩子的媽，最大的孩子已經20歲、最小的才6歲。雖然年紀輕輕，但她卻已經有13年教學經驗，主要負責中年級學童英文、數學、閱讀，耐心教學及教導行為規範，持續予以陪伴及建立信心。

「我的基礎不夠好，所以一定要把自己提升起來，才可以帶自己的孩子、部落的孩子！」徐郁琇來自單親家庭，國中畢業後就懷孕，20出頭就要教養3個孩子，參加博幼測驗時連小一程度都不到。

經過一年的努力，徐郁琇成為部落孩子的「用功典範」，自己孩子的學校課業成績名列前茅。博幼課輔老師的工作，協助徐郁琇生計、能力的提升，也可以不用離開家鄉，就能陪伴孩子成長。

她表示，看到歷屆帶大的學生陸續長大，在部落看到她還是會叫她老師，過去一些調皮、學習狀況不佳的學生，如今已經出社會有穩定工作，是她最大的安慰。

田淑玲、徐郁琇欣慰笑說，培育社區居民成為課輔老師，除了帶來生活的穩定和改善，更能促進部落家長對教育的重視和爭取，部落學子完成高中職的比例穩定成長，教育翻轉整個部落的夢想燦爛而真實。

博幼培訓素人老師的做法，不僅翻轉了偏鄉教育，也獲得2021社會創新獎肯定，左為政務委員唐鳳。 圖／博幼基金會提供

為孩子培養超人爸媽 成為地方永續力量博幼培育社區媽媽為素人教師的創新做法，不僅為偏鄉社區增加長期教學人力，也為當地婦女提供就業機會，榮膺台灣社會企業永續發展協會頒發2021年「社會創新獎」-人才培育類，該年由政務委員唐鳳授獎。

博幼進駐部落後，每天傍晚課輔教室亮起了溫暖的燈，部落課輔媽媽的存在，「不單是課業的指導，更填補了孩子所渴望的情感依靠！」孩子放學後在外遊蕩的情況改善了。

在博幼各個課輔中心，有六百多位像田淑玲、徐郁琇從拿鍋鏟到拿粉筆，社區媽媽變老師的故事。每位重要大人缺席的孩子，有同村落的課輔媽媽作為榜樣，一起在每寸偏鄉土地上，扎根地方教育的永續力量！

對資源不足的孩子來說，課輔媽媽是最親切的老師，減緩了重要大人缺席帶來的不利影響。 圖／博幼基金會提供

五月起，許多部落的孩子因陸續染疫，改採線上學習。疫情的衝擊，對孩子與弱勢家庭的影響是顯而易見的。眼見許多偏鄉孩子因缺乏平板、可用的網路，而讓學習的落差進一步拉大，博幼致力於穩住每個孩子的學習需求。孩子無助的眼神令人難受，邀您捐款支持，協助孩子們安度難關。

▍捐款600元，為1位孩子聘請1位老師，為期1個月每天進行線上指導▍捐款10,000元，讓沒有「平板、網路」的孩子，添購設備重新與老師連上線

疫情送暖，降低偏鄉學童學習落差，點我捐款支持