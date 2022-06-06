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送快篩劑市長署名遭批為選舉 盧秀燕：署名行之有年

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳政顯（左）張廖乃綸指，市府送快篩劑，市長署名錯了嗎？記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳政顯（左）張廖乃綸指，市府送快篩劑，市長署名錯了嗎？記者陳秋雲／攝影

台中市政府分階段送快篩劑給全市幼童、長照機構人員、外送員等逾140萬人，快篩劑盒上貼「盧秀燕關心你」，民進黨議員質疑為了選舉宣傳。國民黨議員陳政顯今質詢指出，市府送快篩劑，市長署名「錯了嗎？」行政院、總統府公帑送物品首長不署名嗎？他說選舉年有人急了，但不要拿防疫來政治操作。

陳政顯要求市長盧秀燕說明，盧指出，首長是機關的代表人，各式各樣文件與物品，都有機關首長署名，這行之有年，一方面代表機關，二方面也代表負責任，不管中央或地方各縣市都如此。她說「防疫政策不應該冷冰冰」，市府應及時送上防疫物資，多關心多祝福。

民進黨議員陳世凱日前指出，盧秀燕在政府送的快篩劑竟貼上「盧秀燕關心你」的字樣，不應用公帑打個人打知名度。議員江肇國說，有市府公務員反映，市府贈送的快篩劑為何要他們加工貼上市長「關心你」貼紙，有選舉及宣傳用意，讓市府美意大打折扣。

陳政顯表示，今年選舉年，他懷疑「有人急了」拿這種慣例政治操作，他指出，總統府、行政院、高雄市、台南市哪一個不是如此做？他說，換個角度，如果有人拿到沒有署名的快篩劑，難道不會質疑誰送的，民眾敢用嗎？用市庫買的快篩劑貼市長署名錯了嗎？

台中市政府推出「溫暖助防疫免費發放計畫」第一階段是5月21日補助低收入戶購買快篩，近2萬戶低收入戶每戶500元，免申請、直接入帳，補助5劑費用；第二階段是5月22日再針對托嬰、長照、身障等8大類機構近2萬5000名工作人員，發出近5萬劑快篩試劑，第三階段是5月26日宣布，針對2到12歲幼童，以及和平區居民普發兩劑快篩，預計發出60萬劑快篩。預計四個階段71.7萬人受惠，發出140萬劑快篩。

今天起新一波發放對象，包括外送員、社工、身障、社區服務工作人員、各級學校教職員、特教人員、警義消民防、計程車和公車司機、市場攤商、大樓管理員、保全人員等，約37萬人受惠，將發出75萬快篩劑。

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