FDA官員與多國學者專家在公開會議中思辨菸品審查機制

2022美國電子煙高峰會會議於 5 月 24 日至 25 日採線上會議舉行，演講嘉賓來自醫生、菸草控制專家、美國FDA高級專員、藥物改革倡導者。

此次會議主題為「科學、規管方式與公共衛生」，包含面向與範疇從電子煙對健康的影響證據到美國對新式菸品的規管方式及審核流程，其中，又以將會移除市場中大多數現有菸品的美國PMTA菸品審查機制最受矚目。

從左到右，美國FDA菸草製品中心(CTP)科學辦公室(OS)主任Matthew Holman、反事實有限公司執行長Clive Bates、電子煙業者Marc Slis 和馬里蘭大學凱里法學院公共衛生政策法律資源中心主任教授 Kathleen Hoke (電子煙高峰會線上會議螢幕截圖)。

英國和紐西蘭等國家已將電子煙視為紙菸的安全替代品，但許多其他國家尚未承認其潛力。

FDA 的兩名高級職員在這場會議中都談到了電子煙產品目前的授權程序，電子煙公司必須於2020 年9月前提交上市前菸草產品申請 (PMTA)。如果FDA批准，該設備和電子煙油可以在市場上繼續銷售，並認可為「適合公眾健康」，這也讓人們認為FDA已經正式承認抽紙菸比抽電子煙的危害大。

反事實有限公司( Counterfactual)執行長 Clive Bates說，「從菸品申請到批准的過程，FDA現行機制(下圖)所帶來的負擔、複雜性、不透明性、不可預測與浪費，都讓市場扭曲變形；只針對的單一產品來重建這項機制，等於逼迫市場進入供應商寡頭壟斷(oligopolistic)的情況，消滅任何創新的可能，而這真的是一項非常糟糕的機制。如果我們來檢視這些機制的作用，就會發現現實與FDA的機制落差非常大。」

美國FDA PMTA現行機制。 (電子煙高峰會線上會議螢幕截圖)。

馬里蘭大學凱里法學院教授Kathleen Hoke說，「目前核准菸品的程序不僅昂貴且流程漫長。需要的是一個合理且能具經濟效益的方式，來認定這些新式菸品能否被視為戒菸產品，可廣告且被販售。」

美國FDA菸草製品中心(CTP)科學辦公室(OS)主任Matthew Holman則表示「FDA除了品項逐一規範，也公告條例和章程。但建立規範的時程極長，同時我們也需要聽取大眾的意見」。FDA的工作不僅止於制定規範，也嘗試不同的方式來幫助人們了解新式菸品，例如參加像現在的公開研討會。

美國約有兩千三百萬人在抽菸，每位吸菸者的情況都不同，也需要多樣化工具來協助降低菸害。現場觀眾表達想讓FDA改變規範很不容易，與其個別規範產品，未來是否能建立適用於電子煙販售店的銷售規範，讓業者販售產品。

Clive Bates回應說，FDA的評估方法要能套用在各種產品和規則，其中必定有其可依循的經驗法則，凡產品符合規範就能通過評估。不清楚對FDA而言提供明確清楚的準則會是困難的。「FDA在制定法規的同時，也應放手讓市場處理後續行為，讓審核的過程縮短也更容易被施行。」

電子煙業者Marc Slis詢問Matthew Holman的經驗，調整現行PMTA對生產和銷售規則需要花多久的時間？Matthew Holman說「FDA有很多方法，但都不快。這是國會該處理的議題。FDA可以先擬定規範，但在那之前我們需要更多的數據佐證這個流程。」

Matthew Holman也在會議中邀請相關人士前來和FDA討論，畢竟PMTA是由國會決定的法律，FDA執行，FDA的程序都受到法規限制。且在電子煙高峰會會議的唯一目標則是促進尊重對話和對最新證據，進行深思熟慮的分析，並有機會探索如何解釋這一點，以提供最有效的公共衛生和監管戰略。

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