快篩實名制第二輪上路 指揮中心下午2時舉行記者會

第二輪快篩實名制今天開賣，販售狀況指揮中心下午2時舉行記者會，由指揮官陳時中對外說明。

第一輪快篩實名制實施一個多月後，第二輪終於登場，每間藥局的單日配送量從 78 份提升為 117 份。以身分證字號尾數單雙號進行分流；單號星期一、三、五；雙號星期二、四、六；週日則開放全民皆可購買。

另外，今天起至6月30日，擴大6歲以下免費快篩適用範圍2015年9月2日後出生者，家長領需攜帶0至6歲幼兒健保卡，即可至實名制健保特約藥局領取一人五劑快篩。

同樣依照身分證字號尾數分流，單號一、三、五；雙號二、四、六；周日皆可領取。而今天開始，也提供國小至高中學生四劑快篩，返家上實體課程開始後領取。