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高端開放兒童施打？ 林奏延：希望朝此方向努力

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
高端疫苗示意圖。報系資料照
高端疫苗示意圖。報系資料照

衛福部疾管署今日舉辦線上「兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會」，討論兒童重症及相關治療預防措施，有民眾詢問，「是否盡速往下延伸高端疫苗兒童施打年齡？」衛福部前部長林奏延表示，目前兒童疫苗都是RNA疫苗，許多民眾擔心對年紀愈小的兒童，副作用愈大，蛋白疫苗較為安全，例如高端，會比較適合兒童施打，希望政府朝這方向來努力。

林奏延表示，所有的疫苗使用都需要經過臨床試驗，而大家也都知道花費甚鉅，因此建議政府可以往PPP（促進民間參與公共建設）的方向操作，透過民間企業與政府共同方式，若有成果政府民間共享，同時也一同分擔RISK（風險）。

林奏延也為研討會做總結，認為從今日的報告來看，兒童腦炎重症的應對上，目前台灣仍有緩衝期，臨床上的應對也相當得心應手，成效看起來都不錯，但未來仍要朝「零神經後遺症」努力。

衛福部常務次長石崇良則說，目前新冠肺炎的藥物治療上，只要是列入指引的項目，都能夠透過健保的公務預算給付，請醫事人員毋須考量原先的健保給付規定。

石崇良說，因應此波疫情兒童重症，同樣有運用到「高流量氧氣鼻導管全配系統」（HFNC），健保一樣有給付，設備部分也在6月2日時配發了65台的兒童專用HFNC系統到35家醫院做使用，若有需要的醫院也可以向衛福部醫事司反映，會持續來做購置、配發。

此外，民眾詢問「清冠一號是否納入兒童用藥指引？」石崇良說，目前台灣的指引，多依據國際上或是WHO的指引來擬定的，雖然目前有公務預算給付，但臨床試驗中，沒有包含兒童個案，因此目前不會把清冠一號列入兒童用藥指引中。

新冠肺炎

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