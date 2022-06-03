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備戰百里侯／北北桃重布局 民進黨派「最強政務官」牽制張善政？

傳指揮中心擬放寬機組員0+7？ 民航局回應了

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
機師工會日前到疾管署外表達以篩代檢訴求，如今可望放寬。記者盧逸峰／攝影
機師工會日前到疾管署外表達以篩代檢訴求，如今可望放寬。記者盧逸峰／攝影

中央流行疫情指揮中心日前鬆口，指出6月起會放寬邊境檢疫措施，並傳出昨日指揮中心專家小組會議針對是否放寬航空機組員建議措施做討論，研擬針對打滿3劑疫苗的長班機組人員檢疫措施放寬為「0+7」意即入境篩檢後免隔離，並進行7天自主健康管理並搭配快篩採檢，此方案待指揮官陳時中拍板後生效。對此，民航局官員說，相關規畫以指揮中心說法為準。

桃園市機師職業工會（機師工會）指出，過去就已多次爭取以篩代檢，讓機組員恢復正常生活，也曾行文指揮中心並向民航局交換意見，5月曾到疾管署外陳情抗議，如今傳出機組員未來可望「0+7」免隔離，工會樂見此措施盡快上路。

機師工會說，長班機組人員值勤到外站也是「類檢疫」的幾乎都關在旅館內、避免跟國外人員接觸，其實已經是在隔離防疫，盼外界不要再認為機師有特權。

機師工會也說，盼指揮中心在放寬檢疫措施時不要再區分打兩劑者及打三劑者，因為很多人是打完兩劑覺得副作用很難受因此才沒打第三劑，且第三劑屬於追加劑，打完兩劑者就應認定是完整接種。

邊境近期可望鬆綁。圖為桃園機場候機室，旅客正在進行落地採檢。本報資料照片
邊境近期可望鬆綁。圖為桃園機場候機室，旅客正在進行落地採檢。本報資料照片

機師 隔離 民航局

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