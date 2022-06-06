名家觀點：我們對「數位部」的期待

圖／願景工程基金會 提供

籌備超過一年，「數位發展部」最快6月就要掛牌成立，將成為台灣第一個數位專責部會。微軟、願景工程基金會及科技報橘合作，透過專訪各界意見領袖、線上問卷與視訊調查等方式，呈現專家與民眾的期待，藉此帶領讀者了解數位部，也提供政策建言。

解鎖數位部專題訪問了四位意見領袖，分別從各自的專業背景、親身觀察，提出他們對於台灣「數位部」的期待，包含數位部成立後應扮演的角色、應著重的施政方向，以及應優先處理的數位發展瓶頸。

無任所大使林佳龍：整備台灣數位服務實力，奮力數位新南進。 圖／光合基金會 提供

林佳龍：結合產業創新、新南向政策，推動非典型外交

前交通部長、前台中市長林佳龍認為，數位部成立後即將推動的「數位產業」，可和台灣當前的新南向政策結合，發揮綜效，成為「非典型外交」。這也是他今年開始擔任無任所大使，專責推動的「數位新南向」。

「台灣不只是棋子，可以利用這一波地緣政治抗衡，加上數位經濟的轉型，找到戰略。」林佳龍說，數位經濟具有「外部性」，數位產業創新加上新南向，會讓台灣跨越國土的想像，擴張數位主權、數位領土，讓台灣成為印太地區供應鏈重組下，不可或缺的信賴夥伴。

具體來說，林佳龍認為台灣最具優勢的四大領域包含智慧製造、智慧城鄉、智慧交通與智慧醫療，台灣可以把產業創新擴展到有超過25億人口的印太地區，建構夥伴關係，成為新的生態系；這有別於傳統的貿易投資，或者過去只是單方面利用他國廉價勞動力。

在政府治理方面，林佳龍強調，「創新治理要跨域，也需要數位科技的運用。」他認為，政府的首要任務是做好開放資料、開放政府，並且進行內部整合，才能提供好的服務。此外，數位治理必須納入利害關係人，以服務為導向，過去政府治理比較封閉，是法令決定它要做什麼，而非人民的需要，防弊勝於興利，「可是民間企業要創新，一定會犯錯、再調整。」

林佳龍期待，數位部成立後能扮演一個「齒輪軸承」，帶動政府各部會的數位轉型，而非自己空轉。他認為，數位部驅動的轉型可分三層次：第一是幫助各部會數位轉型，而且資料去中心化必須有足夠的資安為基礎；第二是強化政府同仁的服務能量，利用數位工具，打破政府與社會的界線；第三是將外部利害關係人的意見納入決策，打破過去的封閉式決策。

鄭麗君高喊 Taiwan Can Lead，開創台灣數位發展的格局高度與全球視野！圖／青平台基金會 提供

鄭麗君：藉由「數位治理」優化「民主治理」

前文化部長、現任青平台基金會董事長鄭麗君認為，台灣看待數位轉型必須有更宏觀的視野，看似是科技驅動的轉型，實際上更像是社會轉型。

鄭麗君認為，數位科技只是工具，在極權國家它成為政府監控人民、造成國際貿易不公平競爭的工具；例如要求大型網路平台資料必須上傳至中央，實施「社會記點」，或是透過技術降低國外網站的連線速度，「它使用科技，讓它成為一個進化的獨裁者。」

因此，鄭麗君認為台灣即將成立數位部，這個數位發展專責部會的角色定位，不應只是驅動數位經濟的發展，還必須反問自己：「（我們）要邁向一個什麼樣的數位社會？要過一個什麼樣的數位生活？」

以歐盟2020年提出的「形塑歐洲數位未來」（Shaping Europe's Digital Future）政策為例，鄭麗君指出，歐盟的數位社會願景是以「人和社會」為主體，思考如何使用數位科技服務人民、讓社會更永續，並且追求公平競爭、人人可參與的數位經濟模式。因此，政府必須以「人的數位權利」為核心，思考數位治理架構，並且以「數位治理」優化台灣現有的「民主治理」。

具體來說，鄭麗君認為政府必須從行政院的層級推動跨域治理，就像過去曾提出的「部部都是文化部」，未來也要推廣「部部都是數位部」，並且建議即將設立的行政法人「資通安全研究院」，應改為「數位治理暨資通安全研究院」，扮演政府和民間之間的中介組織，促進公私協力的數位治理。

此外，鄭麗君認為台灣應該有一個立基本土的國際平台，民間有強大的人才與軟實力，政府應該思考如何整合國家資源，特別是透過「金融驅動」，協助新創產業發展，貢獻給亞洲和世界一個亞洲語系的國際平台；這平台能提供多元、自由的內容，將台灣文化傳播出去，不只是「Taiwan Can Help」，甚至能達到「Taiwan Can Lead」。

Google 前董事總經理、現任 AI 新創 Appier、iKala 董事簡立峰（圖左）對台灣走向數位國家的願景深有期待。 圖／科技報橘資料照，非採訪當日拍攝。

簡立峰：以國家安全為根本，提升公民數位力

Google前董事總經理、現任Appier、iKala董事簡立峰從國家安全角度，談論數位部的角色。他認為，俄烏戰爭提醒台灣兩件事：第一是網路基礎建設的韌性，「如果別人有計畫地打掉幾個（網路）節點，我們還能不能有網路？」；第二是烏克蘭展現全民數位外交，台灣公民是否也有足夠的數位力、外語能力，「讓每個人都把現場、把戰爭的殘酷讓世界看到？」

簡立峰指出，蔡英文總統兩年前首次提出成立數位發展專責機關時，談論的是數位經濟面向，「現在看來，數位部的角色比以前（想像的）更大。」面臨兩岸衝突威脅，台灣的自媒體在國際的影響力還是偏低，必須培養公民的數位力。

他舉例，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在戰爭爆發後，以自媒體告訴全球，他未曾逃離首都基輔，「很有戲劇性效果，這就是一種政治宣傳。」而烏克蘭人藉由社群媒體向世界介紹自己的國家，這就是數位外交。簡立峰說，傳統外交方式要數位轉型，國防政策亦然。

回到台灣數位部的成立現況，簡立峰認為，全世界的數位轉型從2000年就展開，許多產業逐漸轉型，例如餐飲業也發展外送模式，「轉得最慢的是政府。」他表示，政府目前還未全面數位轉型，頂多是資訊上網，還沒建立數位管理文化。「數位轉型不只是雲端視訊，包含開會的文化、方法，以及其中的平等概念，這些都是軟實力的管理經驗。」簡立峰指出，政府要進用數位人才，「但是他想遠距工作、不想打卡，願意進政府工作但不想當『公務員』，怎麼辦？」政府的舊組織文化足以應付這些數位工作型態嗎？

至於數位產業的輔導，簡立峰期望數位部扮演「溝通平台」，成為數位經濟產業的政府對口，並建立軟體發展的基礎建設，例如電子支付、隱私權資料保護、雲端系統等；此外，政府對於新創應該更包容，「要拉抬它，而不是像以前沒有數位部，數位新創像是壞小孩一樣。」他同樣舉烏克蘭為例，在戰爭爆發後，加密貨幣成為重要捐款途徑，面對這樣的數位原生產業，「國家如果擋它，機會就喪失了。」

微軟全球助理法務長及台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成，從提供用戶數位服務與協助產業鏈轉型的角度，點出台灣數位發展部可參考的思維。 圖／微軟 提供

施立成：加速資料治理，並協助產業數位轉型

微軟全球助理法務長、台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成從「產業界」角度，提出對於數位部的期待。「產業界希望有一個數位部的聲量，已經好幾年，現在越來越迫切。」施立成說，數位部成立後，必須優先推動「資料治理」，政府內部有許多資料庫，應該將這些資料釋放出來，不只能增加行政效率，也提供民間運用。

施立成觀察，政府目前對於資料的「掌握性」、「互通性」仍然不足，例如民眾搬家時需變更戶籍資料，依然要親自前往機關辦理，這顯然有很多進步空間。

「數位部的成立，代表政府各部會對數位還不是那麼到位。」施立成說，理想上是每個政府部會都有各自的數位發展政策，但是現階段，台灣仍需要數位部統籌，推動資料的協同與開放，並且建置國家的數位基礎建設，「若每個部會都可以跟上腳步，把數位轉型當成重要政策目標，也許最後數位部就能消失不見，或是縮編。」

施立成特別點出台灣數位轉型的瓶頸：「國人對於數位轉型、資料的數位化，信任度還是不夠。」他認為，政府應該設法提高人民對資料治理的信任，特別是提升資安；唯有資料上雲，才能從政府端的資料治理，延伸至政府的數位韌性，甚至也延伸到產業的發展。

最後，施立成針對產業界提出觀察，台灣幾個大型的代表性企業，數位轉型已有不錯成績，但是中小企業比較慢。他分享近期前往台中製造產業協會交流的經驗，指出中小企業普遍仍以「降低成本」為決策考量，並未跟上數位轉型腳步；此外，中小企業資源少，公司內部缺乏熟悉數位轉型的IT部門，難以建立數位轉型的長遠策略。施立成期望，政府針對產業轉型給予更多政策誘因，例如稅務優惠，或是協助中小企業導入雲端科技、AI科技。

民眾最期望：加強資通安全、數位隱私保護

願景工程基金會針對數位部成立進行網路問卷調查，蒐集約600位民眾對於數位部的期待與建議。其中，有54.4%民眾表示曾親身經歷網路詐騙、個資外洩等「資通安全」問題；有43.7%民眾認為，資通安全是政府「最迫切」需強化的政策方向。

調查結果也顯示，有22.1%民眾對於數位部「完全不了解」，而39.7%民眾表示「不太了解」；換句話說，有超過六成民眾對於數位部的成立規畫仍不熟悉。

願景工程基金會針對8位民眾進行線上深入訪談，結果也發現，民眾最期望數位部加強資安、數位隱私保護，並且加速數位法規的完備，才能有效打擊數位科技犯罪。其次，也有民眾期望加速「智慧政府」的推動，特別是與教育部的合作，並且應普及數位基礎建設，以便所有學生都順利接軌「遠距教學」。

從專家到普羅大眾，眾人期盼數位部成立後，能夠加速台灣走向數位世界。產業界期望數位部協助中小企業數位轉型、鼓勵新創產業發展；政府部會需要數位部帶領政府落實資料治理；公民社會期望數位部能提升「人的數位權利」，並且加強資安保護、讓數位基礎建設更普及；從國際戰略視角，台灣也需藉由數位部驅動數位外交，並以數位產業拓展數位領土，尋找國際上的新角色。

延伸閱讀：無任所大使林佳龍：整備台灣數位服務實力，奮力數位新南進https://visionproject.org.tw/story/6243鄭麗君高喊 Taiwan Can Lead，開創台灣數位發展的格局高度與全球視野！https://visionproject.org.tw/story/6239簡立峰談數位國家之路：從人才、政策到部會協作，如何規劃到位https://visionproject.org.tw/story/6220產業界很急！微軟全球助理法務長施立成：每個部會都應有數位發展政策https://visionproject.org.tw/story/6236更多願景精彩專題：https://visionproject.org.tw/