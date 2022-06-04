台灣近兩成學生達不到基本學力！ 博幼給孩子「有選擇」的能力

博幼蹲點偏鄉20年，為每個孩子培養基本學力，未來得以選擇穩定的職業及生活模式。 圖／博幼基金會提供

新學期開始了，小一教室裡，老師教起26個英文字母，父母都在竹科上班的小雯覺得太簡單好無聊，默默翻起英文小說自己看；隔代教養長大的阿明卻聽得霧煞煞，成績總是吊車尾。明明是基本學力的培養，卻是一個課堂，兩個世界；隨著時間的拉長，學習落差的情況更是越益惡化。

博幼董事長唐傳義（左）認為，由孩子和老師一起訂定學習目標，將能幫助孩子重拾學習的動能。 圖／博幼基金會提供

沒有基本學力的孩子 被剝奪選擇的能力根據2018年的PISA測驗結果，台灣有超過一成七學生未達到基本學力，前10％與後10％學生間的閱讀測驗表現，約有6年學力差距，落後孩童普遍來自偏鄉與弱勢家庭。

因此，小雯與阿明的故事不是特例，而是正在台灣血淋淋發生，各界必須正視的教育現實，也是博幼基金會20年來呼籲「多元適性發展下，莫忘基本能力！」努力幫助孩子培育基本素養，背後沉痛的體會。

博幼基金會董事長唐傳義表示，擁有基本學力尤其是英文、數學和閱讀的能力，不論是升學或就業，都擁有比較有大的選擇能力。內思高工與中山科學院合作的課程，提供未來就業保障，博幼已有數位孩子進入這個班級，但如果沒有基本學力依然無法通過考核，博幼幫助孩子補足基礎，在最後一哩路時可以進入理想的職業。

在偏鄉學區，有很多在地爸媽擔任課輔老師，幫助孩子達成自己的目標。 圖／博幼基金會提供

差異化教學 幫孩子找回學習信心和樂趣唐傳義指出，博幼努力彌補落差的基本學力，但課輔孩子學習程度、心理機制不同，太簡單的孩子不想學習，太難又無法達成目標，學習動能起不來，給再多資源也無法接受，要怎麼讓孩子重拾學習興趣和信心呢？博幼作法有三：

第一，是幫孩子重拾學習動能，經由前測，找到每位課輔孩子的學習起點，進行個別化的學習安排，由孩子跟老師一起訂目標，逐步設定目標、逐步達標，孩子每天的課程有一張因人而異的學習任務單，明白自己的程度在哪裡，接下來要學習的有哪些，像遊戲闖關，一步步前進，信心逐步累積。「不是跟別人比，而是跟自己比！」透過這樣的機制，把終身學習動能建立起來。

第二，建立動能時給誘因，孩子只要通過檢測就會頒發證書，只要有進步就會予以肯定，達成目標時可以領取「博幼幣」，類似存摺的概念，越努力存摺內的博幼幣越多，獎勵可以換取禮物，孩子可以換禮物給自己或是家人，讓動能價值有正面與外部的連結。

在資源不足的偏鄉，有很多在地爸媽們擔任課輔老師，博幼也讓課輔老師設定目標、逐步達標，自己就是示範者，去教孩子時就很能心領神會，把正面經驗傳達給孩子們。

第三，訂定職涯目標，陪伴孩子到找到工作為止。博幼提供孩子在高中職、大學、甚至研究所階段的不斷陪伴，幫助在不同階段訂定目標，確認過程中資源是否足夠？怎麼銜接資源的供給？

在提供資源的過程中，也創造機會，讓博幼同學有幫助別人的機會，例如訓練博幼師生在資源不足的偏鄉辦營隊，擔任小老師，成為知識的傳遞人，希望孩子學習「利他」，學習團隊合作的樂趣，讓正面動能持續滾動。

博幼進行課輔前，都會依能力分組教學，幫助每個孩子培養基本能力。 圖／博幼基金會提供

2009年起，桃山國小與博幼基金會合作日間「英數差異化教學」，提升原住民學童的基本學科能力。 圖／博幼基金會提供

拉進學力差距 原民孩子找到生命光點博幼差異化教學，幫孩子補足基本學力的做法，在新竹縣五峰鄉桃山國小看到了甜美成果。

桃山國小校長蘇美娟表示，過去孩子因為學習跟不上，在教室裡只能當無奈的客人，對老師來說是很大的教學挑戰。博幼民國95年開始在桃山國小推行放學後的課輔班，但學生無法放學後全部都留下來參加課輔班，僅能服務三分之一的學生。

近年博幼的服務，擴大為白天學校課間英數差異化教學，讓更多孩子有機會接受學習扶助資源。

「孩子在哪個地方跌倒，就在哪裡站起來。」108學年桃山國小校長蘇美娟帶領桃山國小正式轉型為原住民族實驗學校，在發展泰雅族文化核心課程的時，她認為「原住民孩子更需要重視基本學科能力！」大幅增加國語文、英文及數學之節數，依程度採混齡分組教學。

桃山國小與博幼基金會合作，因應孩子的學習需求，給予客製化的教材、習作、評量，近3個學年下來，大幅提昇桃山國小學生之英數程度，最近一次全國學力檢測，桃山國小學生數學平均成績已與全縣平均、全國平均一致；英文則從原本幾乎只有全縣平均的一半，到現在距縣平均、全國平均愈來愈近。

蘇美娟指出，偏鄉學校努力為孩子找生命亮點，例如學合唱擴及到可以學弦樂、打擊，在縣市比賽裡得到好成績，甚至出國比賽，但回歸到現實升學面，仍須透過基本學力的培養，讓孩子有競爭力，競爭力代表移動力，可以有向外看的能力，向外移動，進一步能看到更多元更豐富的尺在心中，將來願意回來，再給部落更多的力量！

部落孩子有著各自的天賦，如能培養基本學力，未來將有更好的競爭力與移動力。 圖／博幼基金會提供

為最後一哩路奠基 幫孩子完成脫貧目標博幼以實際行動落實「讓知識帶希望回家」的目標。最新調查，博幼畢業的孩子有89%達到脫貧目標 （全職工作一年以上且薪資高於法定基本工資 ），25歲以上畢業生平均月薪為33738元，遠高於課輔家庭每人每月平均生活費7642元。

博幼董事長唐傳義指出，「脫貧」是博幼服務的宗旨，「教育」是讓改變發生的方法。過去基本學力培育到國中已經有很好的基礎，未來著重方向有二：

首先，高中職最後一哩路：在高中職部分要能夠多幫助一些，透過試點計畫跟更多高中職合作，照顧到博幼孩子需要的能力和資源不足處，目前已在編高職補救救材，透過補救教學、基本能力設定，讓孩子的最後一哩路更平坦好行。

再者，要奠定職涯輔導系統：過人力銀行資源、專家職涯輔導經驗，從國中開始提供孩子職業認識、對職涯的想像，幫助設定未來的職涯目標，未來科系選填更明確、求職更順暢。

唐傳義強調，面對疫情下多變的未來，博幼會繼續集結社會更多善的力量，讓基本學力養成不中斷，引領孩子擁有並運用數位的力量，脫離貧窮找到希望。

五月起，許多部落的孩子因陸續染疫，開始採取線上教學，博幼除了盤點孩子們硬體與軟體上的需要，同時也為陷入困頓的家庭提供食物箱和急難救助金。孩子無助的眼神令人難受，邀您捐款支持，協助他們安度難關。

▍捐款1,000元，為1位面臨斷炊的孩子，提供1個月「蔬菜箱」或「肉品箱」▍捐款10,000元，讓沒有「平板、網路」的孩子，添購設備重新與老師連上線

疫情衝擊即時送暖，降低偏鄉學童學習落差，點我捐款支持