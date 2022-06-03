關心第三航廈工程進度 吳澤成政委二度視察 林國顯：加速撥款流程 進度小幅超前

桃園航空城是台灣有史以來最大規模的國家級都市開發案，規畫以桃園國際機場所創造的客貨運輸與運籌服務，吸引相關產業進駐，進而帶動區域發展。為配合計畫推動，提升桃園機場服務能量，機場公司全力推動第三航廈與第三跑道建設。為了解工程相關進度，行政院政務委員兼公共工程委員會主委吳澤成5月30日上午前往桃園機場視察，除聽取工程簡報介紹外，也進入施工現場，就課題及對策詢問團隊。

政務委員吳澤成表示，桃園航空城核心計畫已全面啟動，本次會議是「行政院推動桃園航空城核心計畫專案小組」第一次將會議移至現地舉行，一方面可實地瞭解狀況，也可直接解決問題，增進執行效率。

機場公司董事長林國顯向政務委員吳澤成說明第三航廈相關規劃。 圖／桃園國際機場公司提供

桃園機場第三航廈 未來航空城的入口大門吳澤成補充說明，桃園航空城計畫開發的面積龐大，規模堪比一個新市鎮的開發，當年林口特定區大約1600公頃尚需分四期開發，足見本計畫十分不簡單。桃園機場第三航站區主體航廈土建工程已於去年順利展開，疫情爆發雖讓團隊稍微喘口氣，但後續仍須掌握時機，針對問題加以解決，讓本計畫加速進行。

政務委員吳澤成聽取機場公司工程團隊簡報。 圖／桃園國際機場公司提供

克服缺工缺料 進度超前0.31%機場公司董事長林國顯表示，感謝行政院與交通部的協助，第三航廈目前在缺工缺料的狀況下，進度超前0.31%非常難能可貴，機場公司、施工及顧問團隊將繼續保持，確保本案工程進度。近來國際原物料成本飆升，機場公司為減輕廠商壓力，在政委的提醒下成立爭議處理小組與付款專責單位，廠商約2週即可取得款項，確保工程順利推動。

工程全面啟動 2024年起分階段完工機場公司去(2021)年順利發包第三航廈土建及機電標工程，預計2024年完成北登機廊廳、2025年完成第三航廈主體，再於2026年完成南登機廊廳，分3階段陸續啓用，展現國門新氣象，提供更優質的航空服務。另配合桃園機場未來發展目標需要，機場公司亦展開推動第三跑道及周邊滑行道系統等空側基礎設施建設。計畫完成後，可將目前跑道容量50架次/小時，提升達每小時80至90架次，擴充營運量能。

簡報後，吳澤成與今日與會代表前往第三航廈工區、外籍移工宿舍等地勘查，親自了解施工進度，並希望工程如期完工。