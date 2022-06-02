暑期打工趣 勞工局於善化區辦理2022「台南呷頭路」就業暨暑期工讀 徵才活動 歡迎求職民眾踴躍參加

文／ 南市政府勞工局職訓就服中心 提供

為打造黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，勞工局積極辦理就業徵才獲市民好評，2022年《遠見雜誌》公布縣市長施政滿意度調查，台南市在八大面向施政表現滿意度達75.5%六都排名第一，其中「經濟就業項目」滿意度達69%，更是全國之冠；隨著暑假即將到來，因應青年暑期打工及產業缺工需求，勞工局為促進青年就業，陸續結合本市各產業辦理「暑期工讀」徵才活動，促進青年提前接觸職場，累積工作經驗，將於111年6月4日(星期六)上午9時至12時在善化區文康育樂中心(善化區進學路150號)辦理2022「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才活動，邀請24家廠商參加，提供1,360個工作機會，其中有308個暑期工讀及兼職，讓在學青年能實際參與職場工作，提早累積工作資歷，促進就業。

勞工局將於6/4辦理2022「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才活動，促進青年提前接觸職場，累積工作經驗。 圖／臺南市政府勞工局職訓就服中心 提供
勞工局將於6/4辦理2022「台南呷頭路」就業暨暑期工讀徵才活動，促進青年提前接觸職場，累積工作經驗。 圖／臺南市政府勞工局職訓就服中心 提供

本次徵才活動邀請分享家食品、允成化學、南寶樹脂、統一企業、日盛發、緯穎科技、群緯環保、三香科技、翁佳有限公司、容景精密、安心食品(摩斯漢堡)、中強光電、亞獵士、宣禹實業等14家廠商設攤；另外還有皇家可口、聯合再生、聯府塑膠、台灣康肯、三皇生物科技、銳鋒公司、南茂科技、榮眾科技、統一實業、佳大建材等10家廠商代徵。當日提供暑期工讀、兼職人員、產線包裝作業員、堆高機人員、品保秤料員、理貨員、生產及產品工程(產品維修)等技術員、製程設備工程師、業務助理、文管專員、行政助理、會計、清潔員、園藝工等1,360個工作機會，歡迎求職民眾踴躍前往參加。相關徵才活動訊息可上臺南市政府勞工局職訓就服中心網站https://job.tainan.gov.tw最新活動查詢或電洽06-6990302、6990370。

勞工局職訓就服中心提醒參加求職者，因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，當天徵才活動現場請配合防疫措施並全程配戴口罩，同時鼓勵下載並使用「臺灣社交距離APP」，如屬居家照護、自主健康管理、居家檢疫、居家隔離、自主防疫等對象，請落實中央流行疫情指揮中心防疫規定，不得外出參加聚會活動。

(就業安定基金補助 臺南市政府勞工局職訓就服中心廣告)

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