公有建築要淨零 家電、建材優先節能

「先公後私」、「由新到舊」淨零建築逐步改革！內政部常務次長邱昌嶽1日於發表會表示，台灣要在2050年盼達成100%新建物與85%既有建物淨零，規劃公有建築先強制實施，後以補助的方式引導民間私有建築；成功大學建築系教授林憲德指出，改善住宅設備效能、研發建材技術不可或缺，如大廈應預留充電停車位。

淨零建築先公後私

內政部於1日舉辦「邁向2050年淨零建築世界公民咖啡館活動」，邀請國內外人是共同對淨零建築路徑規劃提出建言。邱昌嶽表示，我國預計在2050年達成100%%新建建築與85%既有建築達成「淨零建築」，本次咖啡館就是希望廣納各界意見，推動淨零建築的進度。

他指出，新建淨零路徑規劃先由公有建築領頭做起，後續引導民間建築加入，再逐步修正法規來強制公、私建築。至於既有建築轉型的部分，邱昌嶽說，「目前此類建築約有800多萬棟，處理起來比較困難」，既有的公共建築也會採強制實施的方式；私有建築則涉及民眾權益，所以會以補助的方式鼓勵促成。

減碳建材不缺席

成功大學建築系教授林憲德針對淨零建築四大主軸演講表示，一、「提高新建物的能源效率」，建立建築效能評估標準與標示制度，強化對新建物的綠能管制；二、「改善既有建築」，除了能源評估的機制之外，應提供誘因，讓民間自主改善建築節能措施 。

同時，強化家電節能措施與綠色建材的研發工作都相當重要。林憲德表示，三、「提設家電與設備能源效率」，政府可分階段提高家能效能基準，提出稅務優惠外，也可規定大廈停車場預留充電停車位。

四、「研發建築減碳新技術」，如建置智慧能源管理平台、數據資料庫等供業者參考外，預鑄工法或木竹結構等技術也應該推廣應用。

此外，為了讓業者與民眾都能跟上淨零建築的資訊，內政部官網上也會公佈相關資訊，並每年規劃建築節能相關的講習與培訓課程。但邱昌嶽也說「做到比知道重要很多」，後續會與各部會合作研議，推動民眾落實淨零生活的相關補助與強制措施。

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