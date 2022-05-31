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AT-3教練機失事 殉職飛官初步死因待鑑定

解隔條件明放寬 護理師坦言壓力難降

聯合報／ 記者鄒尚謙許政榆／台北即時報導

指揮中心宣布，6月1日起只要發病日或採檢日達15天，PCR的Ct值介於27到30者，經感染科、胸腔科醫師或醫院評估小組綜合評估後即可解隔出院，避免影響到有癌症等共病患者的化療、手術進程，也減輕專責病房的壓力。林口長庚醫院護理部主任賀倫惠表示，雖然新制上路，但每日本土確診、重症人數仍多，第一線壓力短期內可能不會減緩。

新光醫院指出，確診者若可提早解隔，院內專責病床周轉率會提高。

台北市聯合醫院中興院區醫師姜冠宇也表示，在臨床上確實出現很多共病病患，因為沒辦法解除隔離，就無法進行其他疾病的治療。他就遇過一位已經安排開刀的腸壞死病患，因為確診被迫手術後延，導致病況加劇。

姜冠宇表示，此次新制上路，專責病房的壓力會減輕一些，也讓醫療回歸正軌，用處理流感的方式來處理新冠肺炎。他也提醒，新制解隔的病患返家進行自主健康管理時，雖說傳染力低，但仍有可能傳染給長者、兒童，要盡量避免接觸。

林口長庚醫院護理部主任賀倫惠表示，中央雖然調整重症解隔離標準，是讓一線有彈性做調整，不過醫院仍會依照重症病人個別症狀做適當照護，若只有咳嗽、無其他共病的患者，經過醫師評估可以解除隔離；但有共病、慢性病者，不能因為新冠肺炎治療而影響他原有慢性病治療，會協助將患者從專責病房轉移到專科病房。

賀倫惠指出，先前應中央要求專責病房增開30%，院方已陸續降載其他專科人力，但隨著新制調整，勢必要再重新調整，將專責病房人力回放專科病房，不過現在每日確診、需住院患者仍然不少，今天本土確診新增8萬多例，雖然新制上路，但第一線壓力短期內可能不會有太大的改變。

患者 新冠肺炎 隔離

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