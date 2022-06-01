教育，沒有到不了的遠方 博幼基金會成立20年 助9成畢業生脫貧 平均月薪近3.4萬

英國BBC電視曾跟拍14 個不同貧富階層的孩子，從他們7歲起，每7年記錄一次他們的生活，直到2012年他們56歲，才發表震驚世界紀錄片《56UP》。

追蹤長達49年，BBC發現社會階級會複製，且貧富鴻溝難跨越，富家子長大後依舊是有錢人；清寒子弟雖不乏有天賦、也拚命工作的人，但在缺乏正確人生規劃的引導下，49年後仍多半是窮人，且常與肥胖、酒精、毒品相伴，健康、家庭狀況也不如意。

為了扭轉貧窮世襲的惡性循環，李家同創立博幼基金會，致力教育脫貧。 圖／博幼基金會提供

為避免「貧窮世襲」也在台灣蔓延，清華大學榮譽教授李家同在2002年創立「博幼社會福利基金會」，秉持「教育脫貧」的理念，結合教育與社工兩大專業，因材施教編纂合適的國中小英文、數學、閱讀教材，為資源不足、學習落後的弱勢家庭及偏鄉孩子免費輔導課業，並在他們國三畢業後，透過定期訪視、職涯探索、大學巡禮等活動及提供獎助學金，持續關心孩子的學業、生活、就業情況，直到能自立脫貧。

努力不懈20年，博幼證明，唯有提升學業程度，改善學習落後狀況，增加升學及就業競爭力，中下階層的孩子才能擺脫貧窮世襲。追蹤輔導1789位博幼畢業生，25歲以上已就業者，平均月薪多達3萬3738元，遠超過原生家庭每人每月生活費 7642元，迄今已有89%畢業生達到脫貧標準。

●母子都在安置機構長大，凸顯世襲貧窮

李家同強調，台灣和英國一樣，絕對有貧窮世襲的問題。他舉例，曾有位女士將剛出生的孩子抱到某安置機構，說她非常窮，無法帶大這個孩子。安置機構的人覺得她有點面熟，一問才知她小時候也在這個機構長大，可見貧困往往是世襲的。

更麻煩的是，有些窮人家的孩子，因學習落後，又缺乏一技之長，最後誤入歧途，被黑道吸收從事犯罪行為。李家同說，早期盜版光碟盛行時，兜售被抓的，往往是這類年輕人，但製造光碟的主犯常逍遙法外；如今詐欺集團猖狂，遭逮的「車手」，也往往是同一族群。

博幼致力於讓每個資源不足的孩子，都能獲得足夠的教材與學習機會。 圖／博幼基金會提供

為了扭轉世襲貧窮的惡性循環，李家同因此創立博幼基金會，致力教育脫貧。他回憶，當初是因某個不熟的有錢人，有次和他聊起，說不知道錢怎麼花，於是想成立獎學金。「但我說，這是錦上添花，你應該雪中送炭，幫助一些學業成績更不好的弱勢學童。」對方接受，2002年捐了幾百萬元協助成立基金會，隔年博幼再自己募款。

基金會為何取名博幼？李家同笑說，是因當初捐款人很喜歡電影「亂世佳人」的男主角克拉克蓋博，所以堅持基金會名字一定要有「博」這個字，現在大家把它想成博愛，殊不知背後有這段奇妙典故。

●李家同：台灣教育沒品管，國三生不識not，大學生寫出they is

世襲貧窮的問題癥結，出在教育。李家同分析，若不分貧富，孩子都能接受良好教育，增加就業競爭力，問題不會那麼嚴重，窮人家的孩子，至少將來不會再那麼窮。

「台灣教育最主要的問題，在於長期以來，政府官員對於弱勢孩童的教育漠不關心。很顯然的，他們也不清楚問題有多嚴重，也想不出好辦法來解決。」李家同直指關鍵所在，是我國教育不重視品質管制，不關心一般學生是否擁有最基本的能力，對於低學業成就的孩子，就更加忽視。

他說，早期國小還有留級制，但實施9年國教後，取消留級，小學生程度再差，一樣能畢業，老師也就懶得管了。等升上國中，課程內容比國小難很多，當老師發現班上不只一位學生連ABC都不會寫，怎麼補救起？國中校長、老師也束手無策，不能把責任都推給他們。

李家同曾教過一個國三生，連not都還不認得。「國三英語教科書，每課大約教30個生字，他連not都不會，課本怎麼念下去？」

李家同強調，「I am」、「he is」、「you are」這類be動詞的用法，看似簡單，但對於初學的孩子而言，其實很難，沒什麼道理可言，只能靠經常練習到熟記為止，但國小老師往往忽略，國中教育會考也幾乎不考這類很基本的題目，「一路沒人管，才會甚至讀到大學還不會，把they are寫成they is。」

博幼基金會於全臺35個鄉鎮，設立17個課輔中心，把教育帶到更遠的地方。 圖／博幼基金會提供

●博幼因材施教，國三生會考成績超過全國平均

「會考很多題目都難得不得了，英語科試卷常是萬言書，考生有時答題要先讀完長達10行的文章，講良心話，是很難的。」李家同指出，每年會考英、數兩科全國有近1/3考生拿到不及格的C，但很多偏鄉國中全校拿C的比率高達80%，甚至90%，班上第一名也可能拿C。

他說，拿C的學生要細分，因為有些人其實已學會be動詞這類最基本的知識，達到最低標準，但因會考不考，以致儘管很努力，仍只能拿C，非常挫折。「我們的教育，往往打擊學生，大於鼓勵學生，無形中容易埋沒學生潛能。」

李家同指出，博幼的師資及教學法其實沒有多特別，就是因材施教、重視品質管制，教材、上課、考試都依學生的程度分級，要求每階段的學生，一定要學會該有的基本能力，「孩子哪裡不會，就從哪裡教起」。

依循每個孩子的差異，安排教學進度與速度，孩子自然學得會、有自信。 圖／博幼基金會提供

他以國小數學為例，若沒學會九九乘法及心算，就根本不會除法，所以若有小四生連乘法都還不會，就要從頭教到會為止，「而不是像教育部很多補救教學計畫，只是找人陪讀、寫作業而已。」

在老師因材施教、循循善誘下，博幼國中畢業生的會考英數表現得以超過或接近全國平均。這是相當不容易的事，因為當初這些孩子來到博幼課輔班時，都是功課落後，學習跟不上的。

博幼長期培養社區媽媽為課輔老師，讓孩子都能得到即時的指導與陪伴。 圖／博幼基金會提供

「教育的路上，沒有到不了的遠方！」為解決偏鄉師資不足困境，博幼長期致力於培養社區媽媽、部落居民為課輔老師，在全台35個鄉鎮設立17個課輔中心，每週一至週五，一年課輔約210天，每天約有3300多位就讀國中小的孩子，在656位課輔老師的陪伴下，迎向脫離貧窮的未來。

一個善意的行動，就是孩子翻轉生命的契機，疫情衝擊、經費短缺，邀您捐款支持博幼基金會，讓清寒學子能夠繼續學習，讓教育脫貧的工程能夠延續下去。

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