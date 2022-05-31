快訊

白髮人送黑髮人...罹難飛官家屬抵事故現場 哭紅雙眼

明入境全面唾液採檢 指揮中心：飛機落地後勿喝水飲食

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞東徵「康復者」任看護時薪625元 羅一鈞：照護司有補助

聯合報／ 記者楊雅棠許政榆鄒尚謙／台北即時報導
亞東醫院日前開出招募啟事，專責病房看護時薪高達625元，一天工作12小時7500元，且限定確診過的康復者應徵。本報系資料照
亞東醫院日前開出招募啟事，專責病房看護時薪高達625元，一天工作12小時7500元，且限定確診過的康復者應徵。本報系資料照

亞東醫院日前開出招募啟事，專責病房看護時薪高達625元，一天工作12小時7500元，且限定確診過的康復者應徵。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示「樂觀其成」。

亞東醫院發布專責病房看護人員招募啟事，時薪高達625元，引發熱議。報名資格為65歲以下，曾確診過並已解隔、打完三劑疫苗者，不限是否有醫護背景，薪水一天工作12小時7500元、8小時5000元，工作內容則是照顧確診病人生活起居，包括餵食、翻身、換尿布等等，引發熱議，不過現已額滿。

羅一鈞說，先前因北部確診者大量增加，導致病房內護理人員，尤其專責病房不管護理執行或生活起居需要額外人力，便公告輔佐人力可提供津貼獎勵。亞東是在執行此計畫，可招募照服員並以醫護背景優先錄取，只要有照顧確診病患能力都樂觀其成，且津貼補助照護司有補助，相關要點跟公文都已發出。

記者會出席名單由左到右指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、醫療應變組副組長王必勝、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
記者會出席名單由左到右指揮中心發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、醫療應變組副組長王必勝、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

羅一鈞 亞東醫院

延伸閱讀

連五日破百後死亡首降 增一重症童哮吼幸已出院

影／中重症+468 再創新高 增三腦炎重症童幸已好轉

羅一鈞：雙北住院收治「反轉」 其餘縣市再觀察一周

1%康復者嗅味覺異常！ 羅一鈞曝可能原因

相關新聞

獨／醫師盤點重症患者領藥11道關卡 兩重要關卡待解決

指揮中心今公布新冠確診患者達8萬0656人，中重症患者為190人，如何及時給予藥物救治重症患者為當務之急，但指揮中心雖陸...

亞東徵「康復者」任看護時薪625元 羅一鈞：照護司有補助

亞東醫院日前開出招募啟事，專責病房看護時薪高達625元，一天工作12小時7500元，且限定確診過的康復者應徵。對此，指揮...

午間快報／AT-3教練機高雄岡山墜毀 23歲飛官殉職

高雄空軍官校一架機號0852的AT-3教練機，上午執行訓練任務時發生事故，在高雄大崗山仁德田厝里附近失事，飛官徐大鈞少尉不幸殉職。國防部表示，對同袍殉職深感哀痛與不捨，將依總統指導，全力協助家屬處理後續事宜、徹底釐清肇因。 據統計，這是AT-3服役38年以來第15次失事紀錄，肇因待查。上午失事的AT-3教練機駕駛為空軍官校110年班徐大鈞少尉，今年23歲，飛行編號AR32，機號0852，8時3分起飛，這是他第二次單機單飛，於8時8分光點消失。

立院三讀土地法 聲請繼承新增書面通知

立法院會今三讀修正「土地法」第73條之1條文，明定土地或建築物繼承，若繼承人自繼承開始日起，超過一年都未辦理繼承登記，地政機關除依現行規定公告外，還須以書面通知繼承人。

中正紀念堂轉型 競圖「開啟對話」

中正紀念堂園區新願景概念競圖昨舉行發布記者會。文化部長李永得表示，文化部補助此一民間發起的競圖，希望透過社會參與和公眾溝...

民間發起中正紀念堂競圖 李永得：不是一個黨自己決定

由台灣現代建築學會等民間團體舉辦的「首都之心，城中轉正」中正紀念堂園區新願景概念競圖，昨舉行發布記者會，邀各界透過競圖提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。