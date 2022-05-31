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亞東徵「康復者」任看護時薪625元 羅一鈞：照護司有補助
亞東醫院日前開出招募啟事，專責病房看護時薪高達625元，一天工作12小時7500元，且限定確診過的康復者應徵。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示「樂觀其成」。
亞東醫院發布專責病房看護人員招募啟事，時薪高達625元，引發熱議。報名資格為65歲以下，曾確診過並已解隔、打完三劑疫苗者，不限是否有醫護背景，薪水一天工作12小時7500元、8小時5000元，工作內容則是照顧確診病人生活起居，包括餵食、翻身、換尿布等等，引發熱議，不過現已額滿。
羅一鈞說，先前因北部確診者大量增加，導致病房內護理人員，尤其專責病房不管護理執行或生活起居需要額外人力，便公告輔佐人力可提供津貼獎勵。亞東是在執行此計畫，可招募照服員並以醫護背景優先錄取，只要有照顧確診病患能力都樂觀其成，且津貼補助照護司有補助，相關要點跟公文都已發出。
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