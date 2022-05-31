亞東徵「康復者」任看護時薪625元 羅一鈞：照護司有補助

亞東醫院日前開出招募啟事，專責病房看護時薪高達625元，一天工作12小時7500元，且限定確診過的康復者應徵。對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示「樂觀其成」。

亞東醫院發布專責病房看護人員招募啟事，時薪高達625元，引發熱議。報名資格為65歲以下，曾確診過並已解隔、打完三劑疫苗者，不限是否有醫護背景，薪水一天工作12小時7500元、8小時5000元，工作內容則是照顧確診病人生活起居，包括餵食、翻身、換尿布等等，引發熱議，不過現已額滿。