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致台灣高等法院公開詢問 及人小學爆發代辦費結餘款侵占案

文／ 趙國之 提供

該案件所涉者，為代辦費、國小學生保額金(查無收費依據)、營養午餐費⋯等「結餘款」。代收代辦費倘有一定額度結餘，應依比率退還學生；將於會計科目上將代辦費歸於「代收款項」，乃為學校之負債類科目等可知，所謂的「結餘款」，再怎麼說,似乎都不應該是歸屬於學校或學校法人的資產。現在，法院卻以私立學校法第46條規定為據，反而認為這些結餘款應保留於該校基金運用，涉案董事應將款項歸還學校法人，恐怕有將負債洗成資產的疑慮。

結餘款爭訟恐淪為盛家兄弟無情爭產劇碼

老董盛天麟抱怨從不管校務的他，其弟盛平麟夫婦和他前妻毛葛苓30年來聯合欺瞞他的合法租金，而且及小只提告哥哥盛天麟，經過多年訴訟，他發現全案疑似為有心人士設計的爭產劇碼。於事發後改由盛平麟女兒盛正儀繼續接任董事長。「財團法人新北市私立及人國民小學」與盛平麟、熊慶華(盛正儀之父母)達成和解，擇向盛天麟提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，並假扣押盛天麟所有，現出租予「新北市私立及人國民小學」辦學使用之土地。案經台灣高等法院判決，盛天麟應賠償新臺幣壹億陸仟捌佰伍拾貳萬伍仟柒佰陸拾陸元。

台灣高等法院的民事判決，律師表示，根本忽略了私立學校法第47條的規定，也就是所有向學生收取的代辦費，還是要依公私立國民中小學(各學年度)學雜費暨各項代收代辦費收取基準應行注意事項辦理，所謂「應保留於該校基金運用」的部分，不包括依法應該退還學生的錢，讓盛天麟喊冤的，還有這「3億6,737萬5,732元去了哪裡」?沒有簽收、沒有單據、沒有金流，硬說是說他拿走了「一半現金」。盛天麟表示，在刑事案件一審審理時,審判長問及小董事長盛平麟「盛天麟在收受及人小學結餘款時，是否知道結餘款來源?」，盛平麟答稱「這一點盛天麟不知道,及人小學部分他沒有介入」;而審判長問證人戴月琴「內帳明細盛天麟及盛平麟是否會看」時，證人還表示「都是交給熊慶華看」。所以，他根本看不到內帳明細，也不知道及人小學結餘款來源。然後，法院就因為他與盛平麟曾經約定盈餘各半，就認定他取走一半現金。所謂的「約定盈餘各半」是指合法的盈餘，像是校地租金。最後，盛天麟說，在高等法院民事審理程序裡，受命法官沈佳宜很認真地試圖釐清全貌、調查證據、聽大家陳述但是在結案前,換了新上任審判長法官後，「整個氛圍就不對了」，很多判決書裡的講法都不一樣，他深深感到不尋常的被突襲，一定會上訴。同時，他質疑,曾經擔任過他律師，也在這案子擔任過盛平麟律師的高奕驤，怎麼搖身一變變成及人小學董事會的委任律師？他搞不懂這樣傷害當事人信任的律師所代理的訴訟有法律效力嗎?

刊登人：趙國之
chihh6688@gmail.com

圖／趙國之 提供
圖／趙國之 提供

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