嘉縣今+776 中央快篩新政上路 縣府加碼估約6萬人受惠
嘉義縣今增776人確診，確診年齡介於7個月至96歲，10歲以下75人，70歲以上59人；累計全縣10歲以下染疫幼童1652人，70歲以上也有1170人。目前居家隔離尚有1401人，輕症居家照護6532人。5至11歲學童計16329人接種，接種率81.18%，無不良反應。
中央宣布免費提供0至6歲幼兒、低收及中低收入戶、照顧型機構快篩試劑政策，強化社區篩檢機制，縣府再增列80歲以上長者，以上4族群加碼2劑快篩試劑，明起至6月15日，可依村里辦公室通知，攜身分證、健保卡或戶口名簿等證明文件領取，預估近6萬人受益。
翁章梁提醒，家長應善用快篩自我監測，降低幼童染疫風險，另家用快篩僅可用於2歲以上幼童，從統計數據顯示，唾液快篩的準確度約6成，幼童如出現相關症狀，應盡速至各防疫門診就醫，掌握黃金治療。
今日防疫快報邀請長庚醫院中醫部吳清源醫師，講解清冠一號使用注意事項，提醒清冠一號為治療用，並非每一位確診病患皆適用清冠一號，應由中醫師診斷後開立處方，用於治療輕、中症新冠肺炎者，非預防保健使用，不要自行服用藥物；民眾如有服用西藥與清冠一號者，時間應間隔1小時以上。
衛生局長趙紋華說，中央公布免費提供快篩試劑政策，對象包括0至6歲5劑，民眾須至各快篩實名制販售據點領取，低收及中低收入戶、遊民及列冊關懷的獨居老人等每人5劑將配送到社會局統一安排發放。
照顧型機構服務對象及工作人員每人3劑，包括住宿式長照機構、社區式長照機構、老人福利機構、身心障礙福利機構、兒少安置機構、精神復健機構托嬰中心等，則以每人5劑，由中央直接配送各機構統籌調度運用；另外縣內加碼的2劑，則採至村里辦公處領取方式辦理。
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