藥局快篩囤積無法賣 黃金舜：不清楚中央狀況

快篩實名制第一輪將進入尾聲，據指揮中心指揮官陳時中日前透露，第二輪快篩實名制預計在6月的第二周上路。藥師公全聯會理事長黃金舜今日對此表示，其實藥局早已備載好量能，也建議過指揮中上周即可開放第二輪，但至今許多藥局都囤了3、4箱快篩，卻無法提供給民眾購買，坦言不清楚中央現在的情況。

黃金舜今日表示，雖然第一輪快篩實名制自4月28日啟動以來，頭兩周民眾有排隊情形，「但第三周開始，中央配送給藥局的快篩，都沒辦法銷售完。」因此早就建議指揮中心，可在5月23日那周開放第二輪快篩實名制，但至今都仍未開放，坦言並不清楚中央目前的情況。

「很多藥局都有3、4箱的（快篩）囤貨。」 黃金舜透露，目前更有400多家的藥局想要加入成為快篩實名制的銷售據點，但現下已有5000多家的販售藥局，衡量目前的量能與規劃後，即使增加這些販售點對民眾服務性也不會增廣太多。

至於口服藥部分，目前指揮中心開放核心、衛星藥局提供開立服務，實施至今的成果，黃金舜表示，抗病毒藥物的交互作用多，加上又都是新藥，醫生端、藥師端熟悉度並不高。藥師公會這邊也已針對藥師們進行訓練加強。不過，黃金舜也說，第一線藥師要與一名領藥者進行用藥安全說明，通常都要花上「30分鐘以上」，也不乏要送到偏鄉、部落的個案，雖說藥師們都非常艱辛，但只要能夠服務到民眾，仍都在所不辭。

此外，黃金舜也表示，未來能夠開立口服藥的藥局將再增加；藥師送藥到府的服務，也因為進行過程中，許多派案藥師逐漸確診，為提供民眾穩定的用藥需求，也會持續擴大藥師送藥到府的服務，讓民眾安心。

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