快訊

行政院大撒幣300億補貼租金：是德政，還是買票？

比三級警戒更焦慮…疫情下的幼兒照顧難題 家長瀕臨崩潰

影片曝光！保一總隊警察打警察 學弟殘暴打斷學長腿骨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

藥局快篩囤積無法賣 黃金舜：不清楚中央狀況

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
藥師公全聯會理事長黃金舜（中）今日出席「FTPA x 蕭言中大師 全國藥師送藥小先鋒 公益合作記者發佈會」與玉山銀行董事長黃男州（左）、藝術家蕭言中（右）合影
藥師公全聯會理事長黃金舜（中）今日出席「FTPA x 蕭言中大師 全國藥師送藥小先鋒 公益合作記者發佈會」與玉山銀行董事長黃男州（左）、藝術家蕭言中（右）合影

快篩實名制第一輪將進入尾聲，據指揮中心指揮官陳時中日前透露，第二輪快篩實名制預計在6月的第二周上路。藥師公全聯會理事長黃金舜今日對此表示，其實藥局早已備載好量能，也建議過指揮中上周即可開放第二輪，但至今許多藥局都囤了3、4箱快篩，卻無法提供給民眾購買，坦言不清楚中央現在的情況。

黃金舜今日表示，雖然第一輪快篩實名制自4月28日啟動以來，頭兩周民眾有排隊情形，「但第三周開始，中央配送給藥局的快篩，都沒辦法銷售完。」因此早就建議指揮中心，可在5月23日那周開放第二輪快篩實名制，但至今都仍未開放，坦言並不清楚中央目前的情況。

「很多藥局都有3、4箱的（快篩）囤貨。」 黃金舜透露，目前更有400多家的藥局想要加入成為快篩實名制的銷售據點，但現下已有5000多家的販售藥局，衡量目前的量能與規劃後，即使增加這些販售點對民眾服務性也不會增廣太多。

至於口服藥部分，目前指揮中心開放核心、衛星藥局提供開立服務，實施至今的成果，黃金舜表示，抗病毒藥物的交互作用多，加上又都是新藥，醫生端、藥師端熟悉度並不高。藥師公會這邊也已針對藥師們進行訓練加強。不過，黃金舜也說，第一線藥師要與一名領藥者進行用藥安全說明，通常都要花上「30分鐘以上」，也不乏要送到偏鄉、部落的個案，雖說藥師們都非常艱辛，但只要能夠服務到民眾，仍都在所不辭。

此外，黃金舜也表示，未來能夠開立口服藥的藥局將再增加；藥師送藥到府的服務，也因為進行過程中，許多派案藥師逐漸確診，為提供民眾穩定的用藥需求，也會持續擴大藥師送藥到府的服務，讓民眾安心。

新冠肺炎

延伸閱讀

【重磅快評】追殺郭彥均不成 再拿內容農場祭旗？

聯合報黑白集／陳時中「又」超前部署

英系：陳時中不選 等同防疫失敗

新冠增145死 長照機構占3成

相關新聞

「很多孩子都走了」繼續燒 美女律師發文：父母會驚慌

國內新冠肺炎疫情持續延燒，藝人郭彥均日前發文聲稱「很多孩子都走了」，不僅引發各界討論，行政院長蘇貞昌也下令查辦。律師李怡貞28日在臉書發文，提到「這樣的事情其實怪政府、怪醫療人員、怪傳染途徑親友、或是怪抒發心情的藝人都無意義，只是徒增分裂」。昨（29）日她再度發文強調，「我的文章不是要幫政府洗白，我還不是總統，能力沒那麼大」，而貼文底下也引發討論。

國內疫情燒不停 醫建議「外出帶1東西」防病毒跟回家

國內新冠肺炎疫情持續延燒，每日確診數都飆破萬例，許多人身邊的親朋好友都不幸染疫。台南市立安南醫院副院長許秉毅在臉書上發文分享，提醒民眾出外時記得隨身攜帶「酒精擦濕紙巾」，也要儘量避免坐公共場所的椅子，才不會把病毒帶回家。

賴清德憂中部面臨疫情洪峰 中區指揮官：頂多就這樣

副總統賴清德昨天到台中訪視「快篩陽確診得來速」作業時提到，快則一周、慢則兩個月，中部將面臨如北部一樣的疫情洪峰。對此，衛...

藍委挺郭自首綠轟作秀 蔣萬安：這是什麼囂張、冷血政府

國民黨北市長參選人蔣萬安繼日前向前總統馬英九請益之後，今天再度拜訪前市長郝龍斌，對於國民黨立委昨聲援郭彥均，前往刑事警察...

藥局快篩囤積無法賣 黃金舜：不清楚中央狀況

快篩實名制第一輪將進入尾聲，據指揮中心指揮官陳時中日前透露，第二輪快篩實名制預計在6月的第二周上路。藥師公全聯會理事長黃...

Omicron對幼童威脅大 蘇偉碩：政府為了選舉犧牲人命

本土疫情嚴峻，醫師蘇偉碩與高醫大博士王文心上午舉行記者會表示，今年初數個美國、南非等國研究都預警，Omicron對嬰幼兒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。