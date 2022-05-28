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新北警局前下水道工程驚傳工安意外 2工人意識不清送醫

台中中央公園三合一篩檢站明啟動 中榮：現場也可看診

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台中中央公園三合一篩檢站啟動，台中榮總表示，現場也開放民眾直接看診。 圖／翻攝中榮臉書
台中中央公園三合一篩檢站啟動，台中榮總表示，現場也開放民眾直接看診。 圖／翻攝中榮臉書

為讓快篩陽性民眾盡速看診、取得抗病毒藥物，台中榮總負責中央公園篩檢站，將於明天（5 月29日）啟動。為服務台中市民，台中榮總院長陳適安表示，民眾若未預約現場也可以看診。

台中榮總已自行開發中央公園「快篩陽性民眾網路預約掛號系統」，目前也開放預約。僅需輸入快篩陽性日期及個人資料，並完成風險及相關表單等等評估單，即可完成預約。符合抗病毒適應症的民眾，經醫師評估確認後，現場可領取抗病毒藥物。

明日預約成功的快篩陽性民眾，台中榮總贈送溫馨防疫包，內含快篩試劑2份、飲料及維他命C。

●「快篩陽性民眾網路預約掛號系統」預約網址如下：https://m.vghtc.gov.tw/Cpark

快篩陽性 台中榮總

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