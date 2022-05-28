台中中央公園三合一篩檢站明啟動 中榮：現場也可看診

連日梅雨為台灣各地水庫帶來豐沛的水量，今年終於不必像去年，一邊忍受炎熱天氣，同時還有缺水的煎熬。但雨水過多過少都不好，這波梅雨又讓抓漏師傅忙碌了起來，民間防水技術團體卻發出不平之鳴，直指從建築設計、施工到使用階段的防水、修漏，長期都處於無政府狀態，造成民眾、國家不斷虛擲經費抓漏、治漏，制度面亟待補強。

2022-05-28 19:25