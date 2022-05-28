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疫情走下坡單日致死率恐變動 羅一鈞曝「客觀算法」

聯合報／ 記者沈能元許政榆陳雨鑫／台北即時報導
羅一鈞說，要觀察長期趨勢，才能知道本土致死率。圖／指揮中心提供
羅一鈞說，要觀察長期趨勢，才能知道本土致死率。圖／指揮中心提供

外界關心台灣目前單日致死率。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，以往單日致死率計算，是採用每天新增個案當分母，單日新增死亡為分子，但死亡人數為回溯新增，如果用此方式計算，單日致死率都會超過萬分之一，數字並不精準，如用目前整體170多萬確診個案，除以死亡人數1058人，致死率萬分之6，因此要觀察長期趨勢，才能知道本土致死率。

羅一鈞表示，目前確診個案在高原期且往下走，新增個案數會減少，但重症、死亡人數會落後一周，若加上公布時間可能會落後到兩周，造成單日致死率升高，因此建議用整體死亡人數除以整體累計確診個案數，致死率會比較客觀點。

羅一鈞說，每天公布死亡患者中約26%到27%，屬於住宿型機構的住民。住宿型長照機構，希望主責醫院、醫師幫忙，自5月5日起施行快篩陽性，就能開立口服抗病毒藥物，不管是莫納皮拉韋或倍拉維，以降低長照住民等中重症風險。

此外，針對管灌、洗腎患者用藥方面，對管灌患者來說，倍拉維不能磨粉，且使用在洗腎患者的安全性也尚未確立，所以管灌、洗腎患者確診後，應使用莫納皮拉韋，當其他藥物交互作用不適合使用倍拉維時，也建議用莫納皮拉韋，希望醫師協助投藥，降低機構長者染疫後中、重症風險。

羅一鈞說，住宿型長照機構，希望主責醫院、醫師幫忙，自5月5日起施行快篩陽性，就能開立口服抗病毒藥物，不管是莫納皮拉韋或倍拉維，以降低長照住民等中重症風險。圖／指揮中心提供
羅一鈞說，住宿型長照機構，希望主責醫院、醫師幫忙，自5月5日起施行快篩陽性，就能開立口服抗病毒藥物，不管是莫納皮拉韋或倍拉維，以降低長照住民等中重症風險。圖／指揮中心提供
住宿型長照機構快篩陽性就能開立口服抗病毒藥物，以降低長照住民等中重症風險。圖／指揮中心提供
住宿型長照機構快篩陽性就能開立口服抗病毒藥物，以降低長照住民等中重症風險。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 COVID-19 羅一鈞

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