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促山胞正名原住民 高正治辭世獲一等專業獎章

中央社／ 台東縣27日電
台東縣金峰鄉正興村kaljatjadran（介達）部落傳統領袖、前國大代表高正治醫師今天告別式，原民會主委夷將·拔路兒（右）頒贈一等原住民專業獎章，以表揚高在原住民族正名運動及醫療服務領域中的貢獻，並由家屬接受。記者尤聰光／攝影
台東縣金峰鄉正興村kaljatjadran（介達）部落傳統領袖、前國大代表高正治醫師今天告別式，原民會主委夷將·拔路兒（右）頒贈一等原住民專業獎章，以表揚高在原住民族正名運動及醫療服務領域中的貢獻，並由家屬接受。記者尤聰光／攝影

前國大代表、排灣族醫生高正治，在修憲中促成將「山胞」正名為「原住民」，日前因病住院，在院內感染COVID-19辭世，今天舉行告別式，原民會頒贈一等原住民專業獎章。

排灣族傳統領袖高正治，1950年出生於台東縣金峰鄉，大學就讀醫學系，是台東首位原住民醫生，在台東偏鄉、離島行醫超過30年，65歲退休後繼續留在金峰鄉開診所行醫。

1991至1994年兼任國民大會代表時，高正治因提案將「山胞」修憲為「原住民」備受推崇，日前因病住院，在院內感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病情加速惡化，於5月17日凌晨病逝，享壽73歲，今天舉行告別式。

原民會主委夷將‧拔路兒Icyang‧Parod出席弔唁，並頒贈一等原住民專業獎章，表揚高正治在原住民族正名運動及醫療服務領域中，對原住民族社會作出重大貢獻。

夷將‧拔路兒致詞說，1994年國民大會表決原住民族正名案時，第一次表決未達修憲門檻，即將功敗垂成之際，時任國代並長期支持原住民族運動的高正治，旋即衝上發言台要求重新表決，才以一票之差驚險通過修憲門檻，憲法中的「山胞」正式修正為「原住民」。

在時代的驚滔駭浪中，高正治在國大議場善用議事規則的臨門一腳，乃是原住民族正名成功不可或缺的重要因素。

原民會在新聞稿中表示，高正治長年擔任台東縣金峰鄉衛生所主任，解決部落醫療資源短缺問題，長期貢獻原住民族地區醫療服務，關注醫療服務中文化敏感度議題。此外，也多次率原住民族醫療人員參與國際交流，對原住民族健康權益爭取實有重要貢獻。對高正治辭世深感哀悼惋惜，也對家屬表達深刻哀悼，並對高正治致力促進原住民族權利表達崇高敬意。

kaljatjadran（介達）部落傳統領袖、前國大代表高正治醫師告別式中，民歌之父胡德夫現場彈奏曲目向高致意。記者尤聰光／攝影
kaljatjadran（介達）部落傳統領袖、前國大代表高正治醫師告別式中，民歌之父胡德夫現場彈奏曲目向高致意。記者尤聰光／攝影

原住民 修憲 台東

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