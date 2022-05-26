台東今新增749確診 中央通報確診死亡3人
台東縣今新增749名確診者，累計確診個案9977人，645名民眾戶籍或居住地分在台東、104名為外縣市醫院通報；中央流行疫情指揮中心也公布今天台東有3例確診死亡個案，累計死亡計13人。
衛生局長黃明恩說，中央宣布台東3例死亡案例，第1案為男性，78歲、無接種疫苗、有心血管疾病病史；第2案為男性、94歲、接種3劑疫苗、有心血管疾病病史；第3案為女性、1歲6個月、無接種疫苗、有腸道閉鎖病史。
另機構群聚感染事件，今天新增26例確診個案。全縣累計有7養護、2身障、5矯正機關、2間醫院群聚事件監測中，衛生局持續定期採檢匡列中。
校園部疫情部分，新增161名學生、23名教師確診，累計共1834名學生、214名教師確診。教育處宣布，為減少學生在校染疫風險，全縣高中職以下學校包含公立幼兒園所，延長實施遠距線上教學至6月5日。
衛生局表示，5至11歲孩子接種兒童BNT疫苗，今起開始施打；各校陸續安排12至17歲青少年接種追加劑，預計6月2日起在校園接種。
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