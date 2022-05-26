台東今新增749確診 中央通報確診死亡3人

觀光、旅宿及運輸產業受到本土疫情衝擊，景氣慘澹，交通部長王國材今透露，交通部向行政院爭取振興經費約60億元，其中有55億元挹注在觀光旅宿業，涵蓋旅行社、自由型旅客、觀光遊樂業三大項目，自由行最高補助1300元。行政院今也公布初步規畫，該振興方案將自9月起上路。王國材強調，未來補助將以振興為主，業者有做才有補助。

2022-05-26 18:56