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影／快篩陽即確診上路！王必勝：篩檢站轉型診斷開藥站

聯合報／ 記者張善寧 黃靖雯 楊凱竣／台北即時報導
衛福部醫福會執行長王必勝表示，全國304家社區篩檢站，現在都要轉型成診斷開藥站。翻攝畫面
衛福部醫福會執行長王必勝表示，全國304家社區篩檢站，現在都要轉型成診斷開藥站。翻攝畫面

「快篩陽即確診」政策今起正式上路，民眾只要用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，並經醫事人員確認即判為確定病例。衛福部醫福會執行長王必勝表示，全國304家社區篩檢站，現在都要轉型成診斷開藥站。

王必勝說，轉型涉及到硬體以及流程的改變，今天就上線，之前已經花了兩三天做相關討論，轉型後會以看診、拿藥為主，但還是會留下一線PCR，採用雙軌制進行。

另外，王必勝表示，如果是單純由醫生判斷確診，時間應該會很快，但如果有要開藥，不管是治療症狀的藥，或符合抗病毒藥開立的條件，都會比較花時間。同時他也說，因為65以上的長者可開抗病毒的藥，會需要比較久的時間，因為要上健保雲端去看用藥狀況，所以65歲以上的長者會做分流，當然兒童也有原來的綠色通道，這些都沒有變。

王必勝 快篩試劑 篩檢站

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