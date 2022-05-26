快篩陽確診中醫未加入 中醫師不平：可能形成疫情黑數

快篩陽性並經醫師診斷即視同確診新制上路，但中醫師卻未開放加入判定，有中醫師認為中醫被忽略了，而且在許多國人普遍認為中醫可以對抗疫下，若民眾直接看中醫求治，卻不走西醫體制，有可能形成疫情黑數。

李姓中醫師指出，目前中醫診所可以接受民眾視訊診療、給藥，但卻未被列入快篩陽性並經醫師診斷即視同確診的機制內，對中醫並不公平。若以方便民眾看診角度而言，更是造成民眾不便，因為民眾得由西醫途徑確診後，再到中醫治療。

他指出，清冠一號雖然是很好的藥，但能需實際根據患者個別的體質辨證論治，以及望聞問切，若民眾感覺身體不適而到中醫治療，更可以依個別體質正確給藥。

陳姓中醫師說，不讓中醫加入，有矮化中醫之嫌，站在服務民眾角度，他認為不應該分中西醫，即使政府要用快篩認定，他認為中醫診所也可以做，而且在染疫人數日增下，政府應該讓每位有意願的醫師都能盡一份力。

台中市中醫師公會副理事長侯俊華也說，抗疫是全民的事，應該讓全體醫師、全民一起來，不能分中西醫，在中醫診所裡也可以用快篩。

但是一所連鎖體系中醫黃姓公關主任則認為，因為確診牽涉生物檢查，且診所的人手有限，若有太多新冠肺炎患者湧入，恐怕不能負荷，也排擠了非染疫的患者，是否加入還待研究。