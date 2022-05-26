璩美鳳回來了！聯電副董宣明智之子讓她接下網媒總編輯

根據媒體《CTWANT》報導，聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶有出任董事長的《毅傳媒》，邀請璩美鳳接任總編輯的位子，這位全台知名的前媒體人，會給這個媒體帶來什麼新氣象，各界都在看。

現年55歲的璩美鳳曾在《中國晨報》、《自立晚報》、台視當過記者，後來跳槽至華衛電視台，並加入新黨。1994年。年僅28歲的璩美鳳頂著「中華民國的女兒」稱號，以第一高票當選台北市第三選區市議員，曾因揭發「宋七力事件」爆紅。

1998年，璩美鳳出任新竹市政府文化局局長，並與大她14歲的民進黨籍新竹市長蔡仁堅交往，成為熱戀男女朋友。

前新竹市長蔡仁堅及璩美鳳曾是熱戀情侶。 報系資料照

2001年璩美鳳的郭姓好友在璩住處裝設針孔，偷拍她與曾姓已婚男子的性愛光碟。影片流出，媒體大肆報導，《獨家報導周刊》甚至將性愛光碟附於該周刊上出售，讓璩名譽掃地。後來相關偷拍人士、媒體發行人沈嶸也被判刑。

圖為2001年璩美鳳遭偷拍性愛光碟案震驚台灣政壇，當時隨書附性愛光碟的「獨家報導」，在桃園機場出境大廳書店都買的到。 報系資料照片

2002年，璩美鳳出過一本書《璩美鳳懺情錄》，大談過往感情秘辛。2003年，璩美鳳遠避英國牛津求學，2005年她嫁給小14歲的中國籍男子Simon，婚後2人在英國經營咖啡店，但這段「姊弟戀」在2009年結束。2011年璩美鳳再嫁給台商余雙崙，育有一子，據傳也以離婚收場。2018年璩美鳳還曾以無黨籍身分，參加過2018高雄市長選舉。

圖為2018年高雄市公辦政見會四位候選人合照。左起：陳其邁、國民黨高雄市長候選人韓國瑜、無黨籍高市長候選人璩美鳳、無黨籍候選人蘇盈貴。圖／高雄市政府新聞局提供

雖然人生波折，璩美鳳內心強大。2021年她上節目談起當年的光碟事件，也提到她當年曾受到沈嶸父親沈野的拜託，去接沈嶸出獄。璩美鳳說：「以一個父親的出發點，我就想到我爸爸也很痛苦，知道爸爸想女兒的辛酸，所以我就答應他了。」她在節目上說，她其實很羨慕沈嶸，因為沈嶸已經出獄，但她至今仍被內心的牢房所困。