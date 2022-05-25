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長者打疫苗就送兩劑快篩 指揮中心祭新政策催打

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
65歲以上長者及55歲以上原住民6月底前施打疫苗，可免費獲得中央所配發的兩劑單劑型快篩試劑。記者黃義書／攝影
65歲以上長者及55歲以上原住民6月底前施打疫苗，可免費獲得中央所配發的兩劑單劑型快篩試劑。記者黃義書／攝影

打疫苗送快篩！為提升長者疫苗接種率，指揮中心今天祭出催打措施，65歲以上長者及55歲以上原住民6月底前施打疫苗，可免費獲得中央所配發的兩劑單劑型快篩試劑，不過仍視各縣市作業規畫，啟動政策實施時間。

指揮中心發布新聞稿表示，因新冠肺炎本土疫情持續升溫，疫苗接種是避免感染及降低因感染造成重症、住院或死亡風險最有效的方法，請尚未完全接種疫苗的65歲以上長者，儘速完成疫苗接種，保護自身及親友健康。

民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」( https://reurl.cc/7eW0AQ )，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。另各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。

疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適的疫苗接種。目前接種疫苗疫苗所需的快篩大多已送達各縣市政府衛生局，但因各縣市仍需安排倉儲作業以及將快篩配送到合約醫療院所，指揮中心尊重各縣市啟動政策的時間。

請民眾前往接種疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分證件，如為接種第二劑或追加劑疫苗者，也要記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。另近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，於身體狀況較穩定後再就近前往接種。

接種後多喝水多休息，也請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。

新冠肺炎

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