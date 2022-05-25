長者打疫苗就送兩劑快篩 指揮中心祭新政策催打
打疫苗送快篩！為提升長者疫苗接種率，指揮中心今天祭出催打措施，65歲以上長者及55歲以上原住民6月底前施打疫苗，可免費獲得中央所配發的兩劑單劑型快篩試劑，不過仍視各縣市作業規畫，啟動政策實施時間。
指揮中心發布新聞稿表示，因新冠肺炎本土疫情持續升溫，疫苗接種是避免感染及降低因感染造成重症、住院或死亡風險最有效的方法，請尚未完全接種疫苗的65歲以上長者，儘速完成疫苗接種，保護自身及親友健康。
民眾可透過「COVID-19疫苗接種院所」( https://reurl.cc/7eW0AQ )，利用各地方政府衛生局提供「COVID-19疫苗接種院所資訊」，或「COVID-19疫苗接種院所地圖」，選擇住家或工作地附近之接種地點就近接種。另各縣市衛生局網頁均有彙整合約醫療院所接種資訊，提供民眾運用查詢。
疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微並於數天內消失，並隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生副作用可先與醫師討論，經諮詢評估選擇合適的疫苗接種。目前接種疫苗疫苗所需的快篩大多已送達各縣市政府衛生局，但因各縣市仍需安排倉儲作業以及將快篩配送到合約醫療院所，指揮中心尊重各縣市啟動政策的時間。
請民眾前往接種疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分證件，如為接種第二劑或追加劑疫苗者，也要記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。另近期天氣多變，對於近期身體具狀況或慢性病情不穩定者，於身體狀況較穩定後再就近前往接種。
接種後多喝水多休息，也請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。
▪【疫情專題】5月24日新增本土82,363例、境外移入72例 確診死亡42例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言