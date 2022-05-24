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釋迦賣香港等同大陸？饒慶鈴批陳吉仲玩文字遊戲沒意思

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導
饒慶鈴今天在議會表示，鳳梨釋迦外銷最多的地區是香港，就等同賣中國大陸，希望中央同意讓她談談，幫農民賣鳳梨釋迦。記者卜敏正／翻攝
饒慶鈴今天在議會表示，鳳梨釋迦外銷最多的地區是香港，就等同賣中國大陸，希望中央同意讓她談談，幫農民賣鳳梨釋迦。記者卜敏正／翻攝

農委會主委陳吉仲日前說台東釋迦出口最大地區是香港，香港也是中國大陸的，等同今年外銷最大也是大陸，台東縣長饒慶鈴今天在縣議會接受議員質詢時說，玩文字遊戲沒有意思。她很想去談、也有方法，但中央不讓她去，希望中央盡快同意讓她幫助農民把釋迦賣出去。

饒慶鈴今天在縣議會接受議員林東滿質詢，如何解決鳳梨釋迦問題時，直言釋迦保存日期有限，外銷地點仍以中國大陸、香港、澳門較適合，陳吉仲說現在外銷最大區域在香港，還是等同賣到中國大陸去啊，這樣玩文字遊戲沒有意思，應認真看待今年下半年如何幫農民賣釋迦。

饒慶鈴指出，認同要輔導農民轉型，但沒辦法叫農民90度轉彎，不可能去年種釋迦今年馬上改種其他水果，原本的樹種砍掉後至少也要等3年，她想請問中央，如何找到1年就可以轉種的農民？ 而且政府所謂的冷凍、冷鏈，目前也沒有那個量能來處理台東鳳梨釋迦、大目釋迦。

「為什麼不讓我們去談？」饒慶鈴無奈地說，農民轉型需要時間，但完全不懂中央在想什麼，她肩負幫農民行銷、維持通路使命，很想去談、也有方法，希望農委會同意年底鳳梨釋迦盛產前，讓台東縣府到對岸談談看、幫農民賣釋迦，至於其他關於保險、開發內外銷通路仍會配合中央，一起為台東釋迦努力。

饒慶鈴說，要賣商品給客戶，接到客訴就要解決，對方客訴有介殼蟲，就秉持誠意交換意見、不能放著不談，只要中央願意授權，她絕對有辦法解決問題，重點就是中央同意她去談。

鳳梨釋迦 農民 饒慶鈴

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