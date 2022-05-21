方便65歲以上快篩陽領藥 台大醫院加開綠色通道門診

台大醫院加開65歲以上家用快篩陽性者的綠色專用通道門診，經醫師診斷即可開立抗病毒藥物。台大醫院表示，門診周一至周五開放掛號，可接受網路預約及現場掛號，病友可選擇現場看診或通訊方式看診。網址：https://reurl.cc/zZDM6Q。

1.敬老疫病門診：《來院現場看診》請掛號內科部85診。本人或代理人持健保卡及快篩結果就診（不需再做篩檢），評估及領用口服抗病毒藥物。

請65歲以上家用快篩陽性之民眾或代理人來院者

(１) 務必將65歲以上民眾使用的家用快篩密封包好，攜帶至門診。

(２) 請攜帶健保卡。初診者需持身分證或戶口名簿，且於掛號後填妥基本資料，填寫連結。

(３) 無症狀也沒有快篩陽性者，請勿掛此診。

(４) 聯絡電話請填手機，方便簡訊連絡。

2.通訊門診：《視訊看診》請掛號內科部89診、家醫部68診。提供65歲以上家用快篩陽性者評估開立抗病毒藥物，經網路掛號，依視訊規定看診；由本人居家視訊看診，請代理人來院領藥。

台大使用webex軟體看診，可事先下載。當網路掛號後會收到手機簡訊通知的視訊連結，實際視訊網址將於看診前通知。請務必留正確之手機號碼。為加速領藥程序，建議到院前事先以信用卡繳費。