齊柏林逝世5週年 基金會號召貼空拍影片致敬

「看見．齊柏林基金會」紀念齊柏林逝世5週年，號召有志之士6月10日至12日上傳空拍影片，至臉書社群或影音平台Youtube平台，向齊柏林致敬，也一起關懷台灣土地。

「看見．齊柏林基金會」今天發布新聞稿表示，5年前的6月10日，齊柏林在籌備「看見台灣II」時不幸罹難，但他的精神並未消逝，反而啟發許多人以空拍機的方式持續記錄台灣。

執行長萬冠麗說，在齊柏林逝世5週年之際，基金會號召全台有志之士，於6月10日至12日上傳空拍影片向齊柏林的精神致敬，也透過每個人「飛閱台灣」的視野，讓更多人看見攜手記錄台灣，守護家園的成果。

萬冠麗表示，許多人也與齊柏林一樣，默默以自己的方式記錄著台灣，齊柏林以空拍記錄台灣、珍惜土地的精神並未隨消散，反而化為更多人前進的力量。

基金會說，希望能以空拍機拍攝的台灣地景影片為主，影片長度30秒，並使用「＃我看見的台灣」標籤，上傳至臉書Facebook、Instagram或Youtube平台。拍攝時間、地點不限，但須注意各縣市對於限高區域與禁飛區域的規範。

齊柏林是台灣空中俯瞰拍攝導演、攝影師、環境保護運動者，20多年來拍攝題材有台灣地景、台灣河流、台灣生態，並向社會大眾提倡環境保護。

齊柏林於2017年6月10日，搭乘凌天航空直升機在拍攝代表作「看見台灣」續集「看見台灣II」的空中勘景途中，於花蓮縣豐濱鄉長虹橋附近山區墜機殉難，享年52歲。