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雲林今+951 逾6千童完成疫苗接種

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣教育處統計目前幼兒園及國小停課校數有77所、147個班級暫停實體課程。圖／雲林縣政府提供
雲林縣教育處統計目前幼兒園及國小停課校數有77所、147個班級暫停實體課程。圖／雲林縣政府提供

雲林縣今天本土確診個案951例，年齡最小未滿1歲，最年長94歲，男性468人、女性483人，其中464人無症狀、487人分別有喉嚨痛、咳嗽、發燒等輕症症狀；目前611人居家隔離、2949人居家照護。

衛生局指出，今天的確診個案分布在20鄉鎮市，斗六市、虎尾鎮確診數破百，分別有187、136例，其餘鄉鎮則有12例至71例。

衛生局表示，今年累計確診個案8909例，6例死亡，經分析，確診者年齡以20至29歲1408人為最，30至39歲1374人次多，12歲以下孩童1432人居第三，65歲以上長者1020人。

衛生局統計，縣內孩童確診，6至12歲843人，約占9.5％；學齡前3至5歲341人，約占3.8％；小於3歲248人，約占2.8％，本月2日兒童莫德納疫苗開打以來，有4887人至特約醫療院所接種，1681人則在校園集中接種，目前未傳不良反應通報。

雲林縣今天本土確診個案951例，斗六市、虎尾鎮確診數破百。圖／雲林縣政府提供
雲林縣今天本土確診個案951例，斗六市、虎尾鎮確診數破百。圖／雲林縣政府提供
由於確診人數與日俱增，中央建置「確診個案自主回報疫調系統」供確診者使用，加快匡列接觸者速度。圖／雲林縣政府提供
由於確診人數與日俱增，中央建置「確診個案自主回報疫調系統」供確診者使用，加快匡列接觸者速度。圖／雲林縣政府提供

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