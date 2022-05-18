蘇貞昌：母語已到存亡絕續時刻 須妥善留存

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院長蘇貞昌今日主持「行政院文化會報第6次會議」。圖/行政院提供
行政院長蘇貞昌今日主持「行政院文化會報第6次會議」。圖/行政院提供

行政院長蘇貞昌今日主持「行政院文化會報第6次會議」時表示，為落實國家語言的保存及發展，政府已成立「國家語言推動會報」，由他親自擔任召集人，而政府也預計5年投入300多億元預算，由「家庭」、「學校」、「社會」三方面，從「靜態」、「動態」兩大方向來努力，讓大家有更多機會接觸及學習自己的母語，並讓語言自然融入生活中使用。

此外，為發展與傳承傳統表演藝術，政府將透過各部會協力合作，從培養欣賞人口、傳承及培養演出人才、增加傳統表演藝術整體演出機會等三方面著手，並善用科技，將傳統表演藝術發揚光大，讓孩子從小開始接觸藝術、各類劇種，使傳統藝術得以保存與推廣。

蘇貞昌致詞時表示，疫情嚴峻，許多受衝擊的藝文產業要維持既有的發展，已相當不易，在語言與無形文化資產方面，更是容易被忽略，非常感謝委員們除了平時給予指教外，今日亦能與會針對前述問題共同交換意見，希望能進一步形成共識。

隨後蘇貞昌聽取文化部「本土語言推動的策略與作法」報告後表示，他歷經政府用力量打壓語言的時代，在他小學、中學時期，在學校講母語會被處罰，當年因為被打壓，所以深知母語的珍貴，現在沒有被打壓、自由發展，反而有瀕臨危險和消失的危機。有鑑於此，他擔任全國最高行政機關首長後，即持續運用國家力量來保存即將消失的母語，也感謝台灣這一片土地與人民，讓他有機會能夠為國家、為人民做事。

蘇貞昌強調，台灣的母語已到了存亡絕續的關鍵時刻，我們必須將母語妥善留存下來，這是政府責無旁貸的責任。而政府的語言政策是雙軸併行，一方面成立「國家語言推動會報」，由他親自擔任召集人，落實國家語言的保存與發展；另一方面，也致力提升國人英語能力。蘇院長也強調，政府不是要推動一個國語、一個英語的雙語政策，而是基於國際貿易、涉外事務及旅遊等需要，強化國人英語能力，以更具備國際競爭力。

蘇貞昌表示，語言的學習必須融入生活之中，並能夠活用，才能展現效果並持續推動下去，例如30多年前他擔任屏東縣長時，即致力推廣排灣語、魯凱語等族語，並編寫教材與錄音帶，同時他也親自帶著客家小朋友到全臺各地表演；此外，當年他出席屏東當地母語演講比賽頒獎典禮時，發現在場學生大多背誦演講稿，雖然在比賽時說得流利，但卻流於表演形式，會「演」不會「講」，實際生活對談時仍不太會講母語。

因此他再度就任行政院長後，即要求教育部調整演講賽事的評比模式，融入生活情境，讓參賽者在比賽過程中能夠活用語言，而他今年2月在行政院接見21位全國各縣市台語演講優秀學生，每位得獎學生全程皆以台語與他對談並十分流利，令人欣慰。

蘇貞昌強調，語言的學習不是死記硬背，應善用電視、電影、遊戲、漫畫、網路及科技等各方面，讓語言的學習更加有趣，同時製造更多機會及場合來使用語言，而政府也預計5年投入300多億元預算，由「家庭」、「學校」、「社會」三方面，從「靜態」、「動態」兩大方向來努力，讓大家有更多機會接觸及學習自己的母語，並讓該領域傑出人士更能夠獲得表揚，請文化部及各有關部會參考今日委員所提意見持續努力。

針對文化部「傳統表演藝術的現況與發展策略」報告，蘇貞昌也回憶道，他小時候會特別存零用錢購買布袋戲偶頭，人偶服裝則用手帕替代，並把握下課短短的幾分鐘，在同學的椅子下方演出布袋戲，吸引全班同學圍觀欣賞。

蘇貞昌表示，文化部已就傳統表演藝術發展所面臨的人力斷層、缺乏穩定經費與演出機會、民眾參與意願低等困境，提出支持體系，除了人間國寶指定登錄傳統表演藝術保存者，也採取師徒制進行傳習；透過駐團演訓、演出，積極培育新秀；輔導民間劇團推廣創新，打造臺灣戲曲藝術節，並辦理各式營隊、完備戲曲基地；同時也透過亞太傳統藝術節、輔導團隊參與國際展演，增加國際交流。

蘇貞昌指出，為發展及傳承傳統表演藝術，請各部會就三大面向持續努力，包括：在培養欣賞人口方面，為提升學生對傳統表演藝術的興趣，院長請教育部與文化部共同研議，強化結合學校體系，規畫適合不同學齡的課程，並鼓勵參與相關活動，例如安排一年一次的傳統藝術表演欣賞活動。

其次，在傳承及培養演出人才方面，院長請文化部就資深藝人的技藝保存傳承，強化數位記錄保存及後續傳承推廣應用，並協助習藝生與就業市場接軌；最後，在增加傳統表演藝術整體演出機會方面，蘇請各部會共同合作提供舞臺，在業管範圍、舉辦活動時，多邀請傳統表演藝術相關團隊，增加其演出機會，協助推廣。

最後，蘇貞昌強調，相關部會亦應善用科技，將傳統表演藝術發揚光大，期許透過這些務實作法，讓孩子從小開始接觸藝術、各類劇種，使傳統藝術得以保存與推廣。

【中央社台北18日電】

行政院長蘇貞昌今天說，為落實國家語言的保存及發展，已成立「國家語言推動會報」，預計5年投入300多億元預算，由家庭、學校、社會3方面及靜態、動態2大方向，努力讓大家接觸及學習母語。

行政院透過新聞稿指出，蘇貞昌主持「行政院文化會報第6次會議」。他在聽取文化部「本土語言推動的策略與作法」報告後表示，他歷經政府用力量打壓語言的時代，在他小學、中學時，在學校講母語會被處罰，當年因為被打壓，所以深知母語的珍貴，現在沒被打壓、自由發展，反而有瀕臨危險和消失的危機。

蘇貞昌強調，台灣的母語已到了存亡絕續的關鍵時刻，必須將母語妥善留存，是政府責無旁貸的責任。政府一方面成立「國家語言推動會報」，由他親自擔任召集人，落實國家語言的保存與發展；另一方面，也致力提升民眾的英語能力。

蘇貞昌表示，語言的學習必須融入生活之中，並能夠活用，才能展現效果並持續推動下去。例如30多年前他擔任屏東縣長時，出席母語演講比賽頒獎典禮，發現在場學生大多背誦演講稿，雖然在比賽時說得流利，但卻流於表演形式，會「演」不會「講」，實際生活對談時，仍不太會講母語。

蘇貞昌說，因此，他再度就任行政院長後，要求教育部調整演講賽事的評比模式，融入生活情境，讓參賽者在比賽過程中能夠活用語言。政府也預計5年投入新台幣300多億元預算，由家庭、學校、社會3方面，從靜態、動態2大方向來努力，讓大家有更多機會接觸及學習自己的母語。

針對文化部「傳統表演藝術的現況與發展策略」報告，蘇貞昌也回憶道，他小時候會特別存零用錢購買布袋戲偶頭，人偶服裝則用手帕替代，並把握下課時間，在同學的椅子下方演出布袋戲，吸引全班同學圍觀欣賞。

蘇貞昌表示，文化部已就傳統表演藝術發展所面臨的人力斷層、缺乏穩定經費與演出機會、民眾參與意願低等困境，提出支持體系，除了人間國寶指定登錄傳統表演藝術保存者，也採取師徒制進行傳習；透過駐團演訓、演出，積極培育新秀。

蘇貞昌說，另外文化部也輔導民間劇團推廣創新，打造台灣戲曲藝術節，並辦理各式營隊、完備戲曲基地；同時也透過亞太傳統藝術節、輔導團隊參與國際展演，增加國際交流。

蘇貞昌指出，為發展及傳承傳統表演藝術，請各部會就3大面向持續努力，包括：在培養欣賞人口方面，為提升學生對傳統表演藝術的興趣，請教育部與文化部共同研議，強化結合學校體系，規劃適合不同學齡的課程，並鼓勵參與相關活動。

蘇貞昌說，在傳承及培養演出人才方面，請文化部就資深藝人的技藝保存傳承，強化數位紀錄保存及後續傳承推廣應用，並協助習藝生與就業市場接軌；在增加傳統表演藝術整體演出機會方面，請各部會共同合作提供舞台，在業管範圍、舉辦活動時，多邀請傳統表演藝術相關團隊，增加其演出機會，協助推廣。

蘇貞昌強調，相關部會應善用科技，將傳統表演藝術發揚光大，期許透過這些務實作法，讓孩子從小開始接觸藝術、各類劇種，使傳統藝術得以保存與推廣。

國家語言 蘇貞昌

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