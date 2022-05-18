輕重分流怎解急診壅塞？指揮中心：僅5%確診需住院

本土疫情嚴峻，急診壅塞、醫療量能吃緊，醫護叫苦連天。中央流行疫情指揮中心力推「輕重分流收治」，衛福部10天前也喊出「社區醫院原地收治」、「調整感控SOP」的努力方向，外界關切目前成效及進度如何？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前以居家照護為主要模式，大約只有5%個案需要住院，原地收治開會討論已告段落，醫院已可預作準備，中央也會盡快研擬好SOP，讓醫院可執行。

指揮中心5月3日報告僅3成醫院遵守輕重分流收治原則，1到74歲年齡層仍有高達7成的住院比率。羅一鈞今表示，現在不是用年齡區分住院與否，要以簡單報表看醫院收治是否符合分流，已有困難。

羅一鈞表示，目前以居家照護為主要模式，每天增加個案大約只有3到5%需要住院，醫院有按照收治原則收。除了醫院，還有集中檢疫所、防疫旅館的量能可作為水庫，用於調度高風險的觀察對象，把住院量能留給中重症、其他疾病，或小於三個月的發燒嬰孩。

有關社區醫院原地收治，羅一鈞表示，先前已與相關單位開過幾次會，討論實際醫院可能遭遇人力和硬體的配套，討論大概已經告一段落。現在會趕快研擬出SOP，讓這些醫院可以執行，相關醫院開會後也已知道大概往什麼方向怎麼做，可預先針對人力排班跟病房動硬體規劃等，進行前置作業。

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