輕重分流怎解急診壅塞？指揮中心：僅5%確診需住院
本土疫情嚴峻，急診壅塞、醫療量能吃緊，醫護叫苦連天。中央流行疫情指揮中心力推「輕重分流收治」，衛福部10天前也喊出「社區醫院原地收治」、「調整感控SOP」的努力方向，外界關切目前成效及進度如何？指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前以居家照護為主要模式，大約只有5%個案需要住院，原地收治開會討論已告段落，醫院已可預作準備，中央也會盡快研擬好SOP，讓醫院可執行。
指揮中心5月3日報告僅3成醫院遵守輕重分流收治原則，1到74歲年齡層仍有高達7成的住院比率。羅一鈞今表示，現在不是用年齡區分住院與否，要以簡單報表看醫院收治是否符合分流，已有困難。
羅一鈞表示，目前以居家照護為主要模式，每天增加個案大約只有3到5%需要住院，醫院有按照收治原則收。除了醫院，還有集中檢疫所、防疫旅館的量能可作為水庫，用於調度高風險的觀察對象，把住院量能留給中重症、其他疾病，或小於三個月的發燒嬰孩。
有關社區醫院原地收治，羅一鈞表示，先前已與相關單位開過幾次會，討論實際醫院可能遭遇人力和硬體的配套，討論大概已經告一段落。現在會趕快研擬出SOP，讓這些醫院可以執行，相關醫院開會後也已知道大概往什麼方向怎麼做，可預先針對人力排班跟病房動硬體規劃等，進行前置作業。
▪【疫情專題】5月18日新增本土85,310例、境外移入46例 確診死亡41例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言