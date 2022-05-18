南投縣確診+705 竹山秀傳今起增社區篩檢站天天PCR採檢

中央的517居隔新制讓民眾快篩陽性個案增多，南投縣今天確診人數705例，累計確診人數5544例，各大醫院急診室外每天都出現等候PCR篩檢的人群，護理師及醫檢人員全部動員加班累翻了，而竹山秀傳醫院更是大發仁心，今天起至5月31日止，每周7天的上午增加社區篩檢站服務天數，均可提供PCR服務。

竹山秀傳醫院本周開始啟動急診外快篩站支援，統計一周下來，由急診科17位護理師、專科護理師4位，共21人輪值，就完成PCR件數1029例，快篩603例，大家穿戴防護面罩、隔離衣、手套等裝備支援，再忙都不喊累只盼讓心急的民眾起快獲得篩檢安排。

竹山秀傳醫院表示，急診室外每天都出現等候PCR篩檢的人群，為讓心急的民眾盡快獲得篩檢安排，同時紓解急診PCR採檢壅塞狀況，將原本每周3天的社區篩檢站服務時段，得到衛生局同意後，主動增加社區篩檢站服務時段，一周7天的每天上午8點到12點，均接受符合採檢條件的民眾來院接受篩檢。

南投衛生局指出，四大鄉鎮重點醫院都設社區篩檢站，「確診個案自主回報疫調系統」請確診者提供正確手機號碼、隔離住址，並提供接觸者正確基本資料、住址、手機等，若資料錯誤將無法收到簡訊通知，影響居家隔離起訖日期。提醒確診民眾，若未收到衛生局電話疫調或簡訊通知，請先進行1人1室1衛浴先行隔離，勿再外出採買購物。 南投衛生局安排四大鄉鎮重點醫院都設社區篩檢站，增加社區篩檢站服務天數提供PCR及快篩服務。圖／南投縣政府提供 竹山秀傳醫院今天起至5月31日，每周7天的上午增加社區篩檢站服務天數，均可提供PCR服務。記者黑中亮／攝影

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