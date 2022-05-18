嘉義縣+657人確診 最高齡101歲人瑞阿嬤染疫輕症
嘉義縣長翁章梁下午線上防疫快報，公布新增657人確診，其中最高齡染疫者是山區某安養機構101歲人瑞阿嬤，因照服員確診感染，衛生局說，人瑞輕症未住院。
確診者有症狀585人，無症狀72人，外縣市11人轉出，實際人數66人；確診者年齡介於2個月至101歲，10歲以下75人，70歲以上46人。累計全縣10歲以下染疫幼童577人，70歲以上308人，居家隔離1098人，輕症居家照護2820人。全縣6至11歲學童6346人接種，接種率36.5%，無不良反應。
翁章梁說，嘉縣抗病毒藥劑資源網鄉鎮涵蓋率100%，因應居家照護民眾視訊診療抗病毒藥劑需求，4大醫院、17藥局輸送網、大埔鄉衛生所，全縣佈點22處，確診者由親友代為領藥，或由藥師送藥到宅。
為降低長者重症風險，今天起65歲以上長者使用快篩試劑檢測陽性，比照居家隔離、自主防疫、居家檢疫等4類對象，可攜帶快篩檢測卡匣／檢測片卡就近到醫療院所，或透過遠距門診醫療，請醫師現場評估確認，達成醫病共識通報確診後，在醫師評估下使用抗病毒藥物治療。
為提升用藥即時性，全縣4大醫院：長庚、慈濟、朴子醫院、灣橋醫院及大埔衛生所，社區有4大藥局為核心，串聯13處衛星藥局，採即時調撥輸送方式，確保確診者民眾在視訊診療後，可由親友代領，或由藥師送藥到宅方式，即時取得抗病毒藥劑。
防疫快報邀請朴子醫院院長賴仲亮，為鄉親揭開集中檢疫所面紗，說明加強版集中檢疫所/防疫旅館，最新收治原則：年齡70歲 (含)以上、年齡65至69歲獨居、懷孕36周 (含)以上、出生3至12個月且高燒( >39度)、或無住院需要，但不符合居家照護條件的無症狀/輕症確診者，協助民眾了解輕重分流概念。
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