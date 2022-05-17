解析自選3+4防疫險爭議 保險學者：可獲隔離通知應理賠

防疫政策持續放寬，「0+7」新制今上路，打滿3劑疫苗且快篩陰性就可免居家隔離，但指揮中心昨晚急轉彎，強調民眾仍保有維持「3+4」隔離的選擇權，對於自選「3+4」保單能否理賠，有保險學者指出，雖然政策放寬，但這些人本來就屬於居家隔離範圍內，就解釋上應非故意使保險事故發生，認定上保險公司應予以理賠。

今起只要打滿三劑疫苗且快篩陰性就不必「3+4」，改為「0+7」的7天自主管理；但此消息一出引起部分民眾反彈，指揮中心昨晚緊急宣布，民眾仍可自己勾選「3+4」隔離。

不少保戶納悶，若可自選「3+4」隔離，到底能否理賠？有產險業者主張，民眾若符合「0+7」條件，卻選擇勾選「3+4」隔離，等於是故意讓保險事故發生，防疫險將不予理賠隔離補償。

但也有業者說，除非明確違反契約精神，否則理賠都應依隔離通知書為準。換言之，打滿3劑的民眾若選擇「3+4」方案，原則上還是會拿到隔離通知書，因此，仍以隔離通知書作為是否理賠依據。

保險業者強調，目前沒有業者敢說死，因此還是要等產險公會具體公布理賠指引，個別公司就會依循指引來理賠。

有不具名保險學者說明，此案確實也有解釋上的爭議，但其實不論是「0+7」或「3+4」，這些被匡列者本來就屬於居家隔離的範圍內，本來就算是同住親友，且本來就有染疫風險，雖然防疫規定放鬆，但並沒有強制性，政策保留原規定，也可獲得隔離通知書，應該要符合理賠資格。

但也有不少人提到，依照保險法規定，若被保險人可預料事故的發生並有意使其發生，構成故意使保險事故發生，保險公司不負理賠責任。

但該學者認為，確實此案就形式上會有點類似故意行為，但故意行為要與新舊防疫措施來比較，本來就會發出隔離通知書，現改為彈性自選「3+4」，等於是在指揮中心的選項中去選擇，與典型的故意使保險事故發生不太一樣，就此案來看，應還是傾向公司要依規定理賠。