暑假打工新選擇 快來南市勞工局5月22日南茂科技專場徵才活動

端午連假將屆，公路總局表示，連假車潮將從假期前一天6月2日下午湧現，觀光旅遊車潮分布在6月3日至5日，返工車潮預計6月4日中午起至5日。鼓勵民眾搭乘國道客運，端午連假將推多項公共運輸優惠，包括國道客運票價85折、「在地有腳」租賃優惠等。 民眾在端午連假期間，搭乘87條國道客運路線，可享平日優惠價或票價85折優惠、持電子票證搭乘47條台灣好行路線可享半價優惠。凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運轉乘在地市區公車，可享一段票或基本里程免費優惠。 前往東部民眾，持北宜、北花國道客運票證至東部購買台灣好行體驗套票或於當地合法旅宿住宿，可享來回票4人同行1人免費，回程再折200元，及花東地區「在地有腳」租賃優惠（租車優惠及回程最高折抵客運票價200元）等，民眾可擇優適用。

2022-05-18 12:26