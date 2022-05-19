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暑假打工新選擇 快來南市勞工局5月22日南茂科技專場徵才活動

文／ 臺南市政府勞工局職訓就服中心 提供

為打造黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，勞工局除辦理青年職涯講座、職場參訪、公部門暑期工讀…等，今年更結合南茂科技股份有限公司提供暑期工讀機會，於5月22日(週日)上午9時至11時在東區東光社區活動中心(臺南市東區東光路1段39-1號)辦理徵才活動，提供短期契約技術員(暑期工讀)，讓在學青年實際參與職場工作，了解科技產業工作內容，青年朋友不僅可以提早累積工作資歷，也有助於釐清未來就業方向。

臺南市勞工局結合南茂科技公司，提供暑期工讀機會，辦理徵才活動。 圖／臺南市政府勞工局職訓就服中心 提供
臺南市勞工局結合南茂科技公司，提供暑期工讀機會，辦理徵才活動。 圖／臺南市政府勞工局職訓就服中心 提供

南茂科技股份有限公司主要業務為IC封裝、測試及晶圓凸塊服務，因應產品市場走勢持續看好，台南廠急需增加生產線直接及間接人員，5月22日徵才活動包含職缺有：

(1)短期契約技術員(暑期工讀)，學歷不拘，從事簡易產線工作，固定日班07:30-19:30或夜班19:30-07:30，作二休二，月薪26,000~29,500元。

(2)正職技術員，高中職(含)以上畢業，從事無塵室機台操作、產品測試、包裝等，固定日班07:30-19:30或夜班19:30-07:30，須配合加班、支援日夜班，作二休二，日班月薪30,000~36,000元、夜班月薪36,500~43,000元。此外，正職技術員新進任期滿一年累計可獲得12,000元獎金(滿三個月發給3,000元獎金、滿六個月發給3,000元獎金、滿一年發給6,000元獎金)。

(3)正職工程師：為電機、電子、材料、化工、資工、資管、數理、統計、工業工程、工業管理、等理工相關科系大學(含)以上畢業，大學畢月薪36,000元以上、碩士畢月薪42,000元以上。

公司並備有技術員免費交通車行駛嘉義、台南、高雄及可申請宿舍(自費)。本次徵才採現場報名甄試，歡迎有意尋職者踴躍參加。

為因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，勞工局職訓就服中心提醒求職者，徵才活動現場請配合防疫措施並全程配戴口罩，同時鼓勵下載並使用「臺灣社交距離APP」，如屬居家照護、居家檢疫、居家隔離等對象，請落實中央流行疫情指揮中心防疫規定，不得外出參與相關活動。

更多訊息請見：南市政府勞工局職訓就服中心

(就業安定基金補助 臺南市政府勞工局職訓就服中心廣告)

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