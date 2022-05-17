救國團為國家履行公行政任務受領政府補助，實合法正當

黨產會今天（17）上午針對救國團舉行第二次財產聽證會，救國團再次強調行政院、教育部、內政部等政府部門均已以公文書證明救國團是為協助國家履行公行政任務，而接受政府補助，均係合法正當，與黨產無關。

至於過去政府何以願意委託救國團辦理相關工作，並提供補助，教育部檢討報告即說明了其中緣由:「救國團成立至今所累聚的專業素養及經驗，確能彌補分擔行政機關力有未逮之處，故行政機關也願意與該團合作。」救國團受政府委辦各項活動，政府固有補助，救國團也投入大量人物力，而政府亦獲得事半功倍的效果。這種補助跟補助私立學校、民間團體、社福機構、基金會等並無不同。所以行政院以公函確認：「救國團既依法盡應盡之義務，亦依法推展團務」。同時在陳水扁前總統執政時期，教育部及內政部清查結果，均認為是配合當時政府政策，辦理教育勞務並依法提出申請，核實酌予補助。如今，黨產會一方面認為救國團的財產均是政府補助而來，卻又認為是黨產，豈非有所矛盾。對於過去盡心盡力為政府效勞、配合辦理各項公行政任務的救國團，實非可讓人接受的公正評價。

救國團每年固定辦理「扶弱送愛、傳愛台灣」公益嘉年華會全國連線活動，實踐「人人做公益、時時做公益、處處做公益」的精神，將公益服務深入社會的角落。 圖／救國團 提供

救國團表示，早期參加救國團活動每年約有百萬青年，試問有哪個青年覺得是受到救國團強迫而參與活動?各項活動並非國民黨黨務活動，活動內容均在加強青年愛國教育、法治教育、團隊精神、人際溝通、訓練體魄等，以為國家培育人才，促進社會進步，提升大眾生活品質，既沒有違背憲法、法律及國家利益，更不是黨產會所謂的學子思想灌輸或監控。

疫情期間民眾減少外出的同時，捐血意願也大幅降低，救國團特別辦理「義工有愛、熱血台灣」的捐血活動，邀請民眾在防疫之餘，也一起挽起衣袖，響應「捐血一袋，救人一命」的理念。 圖／救國團 提供

又為證明救國團接受政府補助所辦理之青年育樂活動及青年服務工作均屬中性，無涉國民黨黨務之執行或青年學子監控，救國團於聽證會前向黨產會申請調查證據，提出近180人之證人名單，都是過去參與救國團活動的成員，包含參加學員與工作人員在內，並有在學校擔任教官之人員。於聽證會中再次重申調查證據之必要，希望透過這些證人的參與活動的親身經驗，還原當時活動辦理狀況，以及校園的運作。這些人員第一手的親身經驗分享，絕對會比黨產會調查報告所間接引用資料之隻字片語及籠統論斷，更能夠說明當時之客觀事實，還給救國團正確的歷史面貌。救國團未來仍將會持續提供證人名單，此與救國團權益甚為攸關，誠心希望黨產會能夠依法進行調查，因為唯有黨產會才有公權力可以邀請證人作證，救國團已盡全力配合，因為這樣的方式才符合正當法律程序原則、證據法則，及應對於有利事項一併注意的法治要求。

走過中橫無所不能，救國團中橫健行隊是早期風靡全臺灣的夢幻活動，帶民眾體驗台灣中橫公路高山雲海美麗的景色。 圖／救國團 提供

救國團強調，當政府需要救國團協助時，救國團總是不畏艱難，第一個挺身而出。每當國內發生重大災難，救國團總是第一時間提供援助，疫情期間，救國團第一時間提供劍潭青年活動中心，做為全台首座安心檢疫所暨防疫旅館，配合政府站在防疫前線，與民眾共度難關，就是最好的證明。

葛有光主任認真思考救國團長遠發展。 圖／救國團 提供

救國團對國家社會的穩定和人才的培育，有長遠的貢獻。蔡總統也多次公開強調：「轉型正義是為和解，不是為了製造社會對立」，救國團葛永光主任也一再呼籲:唯有和解才能共生，唯有不糾纏於過去與現在，才能攜手走向未來，這是轉型正義的真諦。救國團願意真實的面對過去的歷史，誠心的檢視自己財產的歸屬，並與政府合作共同促進台灣社會的民主、和諧、進步，但若將救國團的財產以黨產視之，甚至抹滅救國團過去服務青年、從事公益的各項努力，實係救國團不可承受之重，也恐非對救國團及過去臺灣社會的正確認識。